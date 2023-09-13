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挪威郵輪擱淺格陵蘭近2天 206名乘客安全 丹麥出動救援

聯合報／ 編譯盧思綸 / 即時報導
一艘郵輪於當地時間11日擱淺格陵蘭島西北方，船上載有206名乘客，漲潮後仍困在原處，目前沒有人員傷亡或損害。路透
一艘郵輪於當地時間11日擱淺格陵蘭島西北方，船上載有206名乘客，漲潮後仍困在原處，目前沒有人員傷亡或損害。路透

一艘郵輪於當地時間11日擱淺格陵蘭島西北方，船上載有206名乘客，漲潮後仍受困至今近2天，目前無人員傷亡或損害。

英國衛報報導，丹麥北極聯合司令部（Joint Arctic Command）證實，郵輪「海洋探險號」（ Ocean Explorer）11日於東北格陵蘭國家公園（Northeast Greenland National Park）阿爾卑峽灣（Alpefjord ）擱淺，目前所有人員安全，並無傷亡或損害消息。

然而聲明透露，由於距離遙遠，加上天候狀況不利，官員高度重視事件嚴重性。目前距離郵輪最近的丹麥軍艦約2200公里，預計最快在當地時間15日抵達，而司令部已聯絡附近船隻待命協助。

格陵蘭島電視台KNR 報導指出，等待漲潮後，郵輪便能脫困。不過司令部12日於臉書（Facebook ）表示該郵輪仍受困原處。

東北格陵蘭國家公園是世上最大且最北的國家公園，以冰山和漫遊沿岸的麝牛而聞名。

消息指出，這艘掛有巴哈馬國旗的郵輪屬於挪威烏斯坦集團（Ulstein Group）。

郵輪 格陵蘭 國家公園

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