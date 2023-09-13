挪威郵輪擱淺格陵蘭近2天 206名乘客安全 丹麥出動救援
一艘郵輪於當地時間11日擱淺格陵蘭島西北方，船上載有206名乘客，漲潮後仍受困至今近2天，目前無人員傷亡或損害。
英國衛報報導，丹麥北極聯合司令部（Joint Arctic Command）證實，郵輪「海洋探險號」（ Ocean Explorer）11日於東北格陵蘭國家公園（Northeast Greenland National Park）阿爾卑峽灣（Alpefjord ）擱淺，目前所有人員安全，並無傷亡或損害消息。
然而聲明透露，由於距離遙遠，加上天候狀況不利，官員高度重視事件嚴重性。目前距離郵輪最近的丹麥軍艦約2200公里，預計最快在當地時間15日抵達，而司令部已聯絡附近船隻待命協助。
格陵蘭島電視台KNR 報導指出，等待漲潮後，郵輪便能脫困。不過司令部12日於臉書（Facebook ）表示該郵輪仍受困原處。
東北格陵蘭國家公園是世上最大且最北的國家公園，以冰山和漫遊沿岸的麝牛而聞名。
消息指出，這艘掛有巴哈馬國旗的郵輪屬於挪威烏斯坦集團（Ulstein Group）。
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