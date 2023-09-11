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間諜活動超過30年...陸稱「愛國僑領」梁成運蒐集情報 揭美國打造人設內幕

德國之聲／ 德國之聲
圖／德國之聲提供
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（德國之聲中文網）周一（9月11日）中國國安部公布了梁成運案情細節，指出梁1989年被美國情報機關招募後為美方從事間諜活動。梁成運現年78歲，英文名為John Shing-Wan Leung，擁有香港以及美國公民雙重身份，被捕前擔任美國得州和統會主席，被稱為愛國僑領。

2020年年底，當時國際航班已停運，梁成運使用多本身份證件經香港中轉來到中國，次年4月15日被捕。

今年5月15日，中國江蘇省蘇州市中級人民法院一審公開宣判，認定梁成運犯有間諜罪，判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人財產人民幣50萬元（約新台幣219萬）。

根據中國國安部微信公眾號，1989年，美間諜情報機關與梁成運正式簽訂合作協議，將他招募為線人，約定秘密聯絡方式，承諾每月支付1000美元（約新台幣3萬），並根據業績發放獎金。同年，梁成運加入美國籍。

中國國安部還指出，為了包裝梁成運在美國的社會形象，美方為其打造人設，虛構了其在英國就讀大學、在聯合國擔任官員、去越南參戰等履歷，還要求他主動向美國州議員捐款以抬高身價。

為了提升梁成運在華人華僑中的影響力，美方提供資金，指揮他通過捐款等方式擔任了多個華僑社團的會長、榮譽會長、理事長。

該文列舉梁成運使用貼靠刺探、監控竊密以及釣魚執法等手段從事間諜，並在數名美國間諜的指揮下，梁成運為美間諜情報機關搜集大量涉華情報。美間諜情報機關總部負責人授予他功勳獎牌。

新版《反間諜法》已生效

今年7月1日生效的修訂版《反間諜法》不僅擴大了國安單位的執法權限，還擴大了間諜活動的定義。新法禁止轉讓任何與國家安全有關的信息，包括網絡攻擊。根據該法，被視為威脅國家安全的間諜活動可能導致10年至終身監禁。

梁成運被判的消息公布後，美國駐北京大使館今年5月15日表示，國務院沒有比海外美國公民的安全和保障更優先的事項。出於對隱私的考慮，我們不便做進一步的評論。

就在中國新版《反間諜法》生效前一天，美國國務院發出旅行警告，建議美國公民重新考慮前往中國的旅行，原因是中國存在對本國法律（包括出境禁令）的任意執行和錯誤拘留的風險。

（綜合報道）

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