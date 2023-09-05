緩和歐洲用戶資料遭北京利用疑慮 TikTok啟用愛爾蘭資料中心

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
短影音平台「TikTok」受使用者歡迎，但用戶資安受到質疑。歐新社
短影音平台「TikTok」受使用者歡迎，但用戶資安受到質疑。歐新社

中國大陸短影音平台「TikTok」5日表示，愛爾蘭一處籌備已久的資料中心已經啟用，試圖緩和歐洲對資料隱私的疑慮。各國管制單位擔心，其用戶資料可能遭大陸的員工甚至北京政府機構取用。

法新社報導，大陸母公司「字節跳動」旗下的TikTok多次否認和北京有所連結，並聲稱使用者資料都安全的儲存在新加坡和美國。

2020年，TikTok首度概略規畫要在歐洲當地儲存用戶資料，後在一系列部落格文章中提出計畫細節，最後終於確認其中一座資料中心已啟用。

TikTok聲明，位於愛爾蘭都柏林的首座資料中心已開始營運，並會轉移歐洲用戶的資料到該地。另外2座分別在挪威、愛爾蘭的資料中心預計明年底前備妥，據稱所有歐洲用戶資料都會在地儲存。

該公司亦表示，會由英國網路安全公司NCC集團來監督其資料安全措施。

法新社指出，TikTok的人氣在新冠疫情封城期間水漲船高，尤受年輕人歡迎，全球據指有超過10億用戶，歐洲用戶超過1.25億人。

但有鑑相關資安疑慮，澳洲、比利時、加拿大等多國已在政府裝置禁用TikTok。

TikTok 愛爾蘭 北京

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