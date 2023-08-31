南韓今年總生育率恐再破底 加劇「人口懸崖」憂慮

南韓第2季總生育率創新低，新生兒人數又連續九個月下滑，依此步調推算，可能又低於去年已是歷史低點的0.78，加劇「人口懸崖」的憂慮。

韓國統計局30日公布，第2季總生育率比去年同期減少0.05至0.7，同期出生人數年減6.8%至5萬6,087人，為歷來同期最少。

6月出生人數年減1.6%至1萬8,615人，連續第九個月減少，死亡人數則增加7.6%至2萬6,820。由於出生人數少於死亡人數的「生不如死」情況持續，南韓人口已連續第44個月自然減少。

各界也愈來愈擔心今年的總生育率會比去年再探底，特別是今年上半年總生育率為0.76，低於去年同期的0.81。新生兒人數通常在年初較多，之後逐漸減少，除非總生育率在下半年大幅提升，否則今年不太可能高於去年的0.78。

韓國統計局也證實，去年出生人數比前年減少4.4%至24.6萬人，為開始這項統計以來，新生兒人數首次少於25萬人。