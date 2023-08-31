虛擬演唱會興起 粉絲仍難買單

隨著虛擬實境科技發展，主辦「虛擬演唱會」的企業都籌得不少資金，加上AI協助後製，虛擬演唱會的精細程度愈來愈高。但目前最大的挑戰仍是觀眾的接受程度，因為不少觀眾還是覺得缺乏現場感、無法體驗與三五好友共同去演唱會的樂趣，所以仍舊不願意買單。

虛擬演場會正興起

《CNN》報導，致力於虛擬演唱會的企業「AmazeVR」成立於2015年，在過去幾年中籌集超過5000萬美金。該企業副總裁表示，「虛擬現實（VR）已掀起巨大的改變，雖然民眾還不習慣，但能讓你身處任何場景的魔力，相當難以抵禦」。

虛擬演唱會是使用立體攝影機拍攝而成，然後以後制的方式增添更多舞台效果，加上AI技術持續進步，讓3D影片製造變得更加容易。AmazeVR總監斯雷克指出，目前最大的挑戰是觀眾的接受度，「觀眾希望歌手在虛擬演唱會表演時能看著自己的眼睛」。

虛擬仍難比現實

研究虛擬實境的研究員斯萊特也指出，「虛擬演唱會跟實體演場會對觀眾的感受，差異到底多大？」研究發現，女性觀眾在虛擬演場中，常常出現「旁邊的觀眾都在看自己」的感覺，但這只是虛擬實境產生的錯覺，而非真的有觀眾在騷擾她們。

此外，有觀眾就表示，「從來不會一個人前往演唱會，都會與好友三五成群」，這意味著虛擬演唱會的考驗不僅限於呈現歌手的表演，還要展現觀眾群體之間互動的氛圍。

票價勸退實體觀眾

《MorningConsult》報導，近期演唱會門票價格逐高漲，2022年百大巡迴演唱會的門票平均價格約111美金，已高於2019年、2018年的95、90美金的價格，使不少粉絲望之卻步。此外，就算眾多「鐵桿」粉絲願意花大錢前往演唱會，出於場地與席次的限制，也常常出現一票難求的狀況。

聯合國環保規劃署也指出，「實體演唱會與巡迴演出等活動會加劇氣候危機」，許多粉絲為了追星而搭機旅遊、加上大量的演唱會產品，都會增加碳排量。

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