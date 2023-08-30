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苛法下的犧牲者！烏干達首例加重同性戀罪 20歲男最重恐判死

聯合報／ 編譯盧思綸 / 即時報導
今年3月烏干達議會針對反同法案進行表決，5月正式通過法案，擴大反同罪適用範圍及罪責。
今年3月烏干達議會針對反同法案進行表決，5月正式通過法案，擴大反同罪適用範圍及罪責。

烏干達一名20歲男子成為該國首例｢加重同性戀」案件被告，最重恐判處死刑

紐約時報報導，本月烏干達東部索羅提市（Soroti），一名20歲男子與一名40歲身障男子發生性關係，遭當地檢方以｢加重同性戀」罪（aggravated homosexuality）起訴，根據該國最新頒布的反同法案，最重可處以死刑，這也是法案上路後的首位被告。

烏干達長久來將同性行為視為犯罪，今年5月通過嚴苛的反同法案，擴大反同罪適用範圍並加重罪責。其中，同性性行為非但可處無期徒刑，加重同性戀罪更可判處死刑。

這項嚴刑厲法不僅遭到人權組織和聯合國譴責，拜登政府更痛呼是反同中的「極刑」。

烏干達國風保守，以基督教信仰為主，許多宗教領袖和政治人物將同性關係描繪成西方國家的外來物。今年3月，該國道德與誠信部前部長布圖羅（James Nsaba Buturo）表示，「非洲人越來越習慣西方世界的歪理，同性戀法案已經提上議程。」

過去一年來，反同行為在烏干達日趨嚴重，當局大動作移除公園的彩虹標誌，家長知悉校園有同性教師也會讓孩子轉學。

烏干達 同性戀 死刑

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