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擔心老年貧窮 南韓工會要求延後退休年齡至65歲

聯合報／ 編譯陳曉慈／即時報導
數個南韓工會近來要求企業提高退休年齡，讓員工多工作幾年，否則員工退休後經常得從事較不穩定的工作，補貼微薄的退休金。照片為示意圖。（記者葉信菉／攝影）
數個南韓工會近來要求企業提高退休年齡，讓員工多工作幾年，否則員工退休後經常得從事較不穩定的工作，補貼微薄的退休金。照片為示意圖。（記者葉信菉／攝影）

數個南韓工會近來要求企業提高退休年齡，讓員工多工作幾年，否則員工退休後經常得從事較不穩定的工作，補貼微薄的退休金。南韓法定退休年齡為60歲以上，許多公司都定在最低標準60歲。然而，退休員工得等到63至65歲才能開始領「國民年金公團」（NPS）退休金，且退休金所得替代率已逐漸下滑。

路透29日報導，南韓二大全國總工會之一「南韓勞總」（FKTU）透過聲明表示：「許多人退休後不得不從事低品質工作，導致60多歲的人長期處於不穩定勞動狀態」。南韓勞總今年已向國會請願，要求將法定退休年齡延後至65歲。

由1.1萬人組成的浦項鋼鐵（POSCO）工會在上一次勞資談判中，要求公司提高目前為60歲的退休年齡；由4.4萬人組成的現代汽車（Hyundai）工會下周或將進行罷工，施壓公司把退休年齡從60歲提升至64歲。

反對者則認為，延後退休年齡會影響年輕人口就業，阻擾企業適應快速變動的環境。

南韓是全球高齡化速度最快的國家之一。據南韓企畫財政部統計廳，南韓65歲以上人口目前占總人口18.4%，預計2025年超過20%，邁入超高齡社會，並將於2050年超過40%。

此外，南韓老年貧窮率是經濟合作暨發展組織（OECD）平均值的3倍。經合組織成員國2018年平均老年貧窮率為13.1%，南韓為43.4%。

1998年，南韓勞工退休所得替代率為70%，預計2028年降至40%。相較之下，歐洲較富裕國家的退休金所得替代率通常為60%至70%。儘管南韓國民年金公團是全球第3大退休基金，但預計2055年就會用罄。

南韓勞總向國會請願時表示，必須「提高退休年齡，確保老年就業穩定領取適當薪資，預防老年貧窮」。

南韓 退休金

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