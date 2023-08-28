歐美企業警告 將受大陸經濟反彈乏力的衝擊

歐美企業警告，中國大陸疫後復甦孱弱，商業前景黯淡可能對全球都產生影響。

金融時報報導，全球各地不同行業的企業報告均載明對中國大陸的擔憂。那裡數十年來為化學品、汽車、醫療和旅遊等所有產品提供了一個龐大市場，但如今，情況有變。

美國半導體製造商Vishay Intertechnology執行長Joel Smejkal慨嘆大陸需求低迷；英國電商時尚集團Farfetch負責人Jose Ferreira Neves說，復甦不如想像的具爆炸性；總部在加州的實驗室儀器製造商Agilent執行長Mike McMullen表示，上季營收下滑的主因是受到中國大陸業務的衝擊，促使該公司調降年度成長目標。

在截至6月底的第2季，大陸國內生產毛額僅擴張0.8%，不如第1季的2.2%。房市疲軟，青年失業率高，經濟困境拖累全球成長，即使當局已宣布金融市場改革舉措並數度降息，但成效不彰。

專營陸股的megaTrust Investment投資長Qi Wang表示，他「不記得消費者、房市和商業信心曾經這麼低過，這不是簡單的周期性問題，像結構性的東西」。

德國化學公司巴斯夫（BASF）執行長 Martin Brudermuller說，「大陸人現在花錢很謹慎，復甦在下半年不會開展」。另一家化學公司Covesto前一年的利潤下降近三分之一，執行長markus Steilemann說，「不要期待下半年中國大陸快速復甦」。

旅遊業者booking Holdings本月表示，陸客出國旅遊次數愈來愈少，該公司執行長Glenn Fogel預期中國大陸「可能相當長一段時間」不會復甦。

但有些公司例外。例如：蘋果執行長庫克談到大陸市場「加速」，因該公司第3季銷售成長8%，扭轉了前一季的頹勢；星巴克說疲軟的復甦對銷售「沒有明顯的影響」；沃爾瑪上季大陸銷售成長22%；Ralph Laurent的銷售與去年相比成長逾50%，「展望未來，仍期望大陸是增長最快的市場之一」。

礦業集團Rio Tinto執行長Jakob Stausholm仍謹慎樂觀看待大陸經濟，他說：「他們一次又一次表明，如果遇挫，他們能有效刺激和管理經濟。」

但其他人則承認，很難預測情勢逆轉的時間和規模。括英國工程集團Spiraxp-Sarco負責人Nicholas Anderson說：「就中國大陸而言，我的水晶球很朦朧，周遭迷霧深重。」