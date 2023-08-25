習近平力推…金磚國家增至11國 伊朗加入

聯合報／ 記者廖士鋒、國際中心／綜合報導
在大陸國家主席習近平（圖右站立者）積極推動下，金磚國家領導人第十五次會晤昨日宣布，邀請沙烏地阿拉伯、埃及、伊朗等六國正式成為金磚成員。（歐新社）
在大陸國家主席習近平（圖右站立者）積極推動下，金磚國家領導人第十五次會晤昨日宣布，邀請沙烏地阿拉伯、埃及、伊朗等六國正式成為金磚成員。（歐新社）

十五屆金磚峰會昨日閉幕，宣布接納阿根廷、埃及、衣索比亞、伊朗、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國加入金磚國家合作機制，明年元旦起生效，這也是金磚成立十二年來首度增加成員。大陸國家主席習近平強調，這次擴員是「歷史性的」，體現金磚國家同發展中國家團結合作的決心。

金磚國家原由巴西、俄羅斯、印度、中國大陸和南非等五國組成，去年大陸擔任金磚國家主席國時，就啟動了金磚擴員進程。在習近平積極推動下，昨擴員增至十一國。

習近平在閉幕致詞時表示，金磚國家都是具有重要影響的國家，對世界和平和發展肩負重要責任。對於上述六國加入，他表示祝賀，並指這是歷史性的，「體現了金磚國家同發展中國家團結合作的決心，符合國際社會期待，符合新興市場國家和發展中國家共同利益」，擴員將給金磚合作機制注入新活力，進一步壯大世界和平和發展的力量。

稍早在金磚＋領導人對話會上，習近平則強調大陸「過去是、現在是、將來也永遠是發展中國家的一員」。他並宣布大陸已經成立總額四十億美元的全球發展和南南合作基金，大陸金融機構即將推出一百億美元專項資金用於落實全球發展倡議。先前，習近平已重申大陸是「全球南方」的一員，並稱將始終同其他發展中國家同呼吸、共命運。

俄羅斯總統普亭廿三日以視訊在金磚五國高峰會中發表演說。他藉機為發動侵烏戰爭辯護。

普亭重申侵烏理由，聲稱這是對基輔和華府懷有敵意行動所被迫採取的回應。

不過，巴西總統魯拉則在峰會中表示，金磚國家無法避免地談到當前世界的主要衝突，但巴西有其捍衛主權領土完整和聯合國所有宗旨原則的歷史立場。美國有線電視新聞網巴西頻道（CNN BRasil）報導，魯拉這番話被解讀為批評俄方。

對大陸與非洲的關係，習近平則強調，大陸過去十年向非洲提供大量發展援助，參與建設六千多公里鐵路、六千多公里公路、八十多個大型電力設施。下階段將與非洲國家開展更多合作，支持非洲「增強自主發展能力」。

昨日也登場「中非領導人對話會」，這是疫後中非元首首次實體會晤。此前，習近平已先後會見塞內加爾、古巴、衣索比亞等近十國領導人，他對塞內加爾總統薩勒表示，當前國際形勢發生深刻複雜變化，「中國同非洲比以往任何時候都更需要加強團結合作」。

習近平並重申大陸支持非盟加入Ｇ20，將「繼續秉持真實親誠理念和正確義利觀，同非洲兄弟分享自身發展經驗和機遇，推動構建新時代中非命運共同體」。

習近平 非洲 金磚五國 伊朗

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