快訊

2個熱帶擾動蠢動！第8號颱風「蘇拉」最快周六生成

2023米其林必比登名單出爐！台北45家、台中31家、台南36家、高雄27家上榜

M1戰車快來了 抗炸掩體卻來不及蓋…國軍最後希望是移工

南韓小費文化興起 消費者激辯正當性

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
南韓一些業者開始收取小費，引發消費者對於小費文化規範的激辯。路透
南韓一些業者開始收取小費，引發消費者對於小費文化規範的激辯。路透

愈來愈多南韓服務供應商和企業開始收取小費，引發南韓消費者對於小費文化規範的激辯。

韓國每日經濟新聞英文版Pulse News報導，最近南韓民眾對小費文化的討論，始於一篇社群媒體文章，指稱Kakao Mobility公司的叫車服務Kakao T-Blue，7月19日起試行小費選項「Thank You Tip」，允許乘客自發選擇付1,000韓元（0.75美元）、1,500韓元或2,000韓元小費給駕駛，卻有不悅的體驗。

一位網路用戶最近也發表在首爾咖啡廳小費體驗的文章，指稱在櫃台收費的店員會問「您會考慮留小費給我們勤奮的員工嗎？」並出示平板電腦畫面，上面有收取5%、7%及10%服務費的小費選項，引發其他網路用戶回響，分享類似體驗，特別是放置零錢箱收取小費的知名麵包店。

一些消費者認為，若價格合理，可能會考慮為令人滿意的服務支付小費，其他人則主張，因為整體價格已納入服務費用，強制收取小費太過分了。

多數南韓民眾都對新興的小費文化表達憂慮，其中許多人都認為不滿意服務品質，是反對的理由。一些消費者也責怪雇主以小費作為避免加薪的手段。

根據南韓現行法規，強制收取小費的行為，可能違反食品業的規範。南韓食品衛生法明確規定，所有食品服務事業都必須引進商務交易的定價系統，確保收取的所有價格都與定價相符。

市調機構OpenSurvey的調查也顯示，71.7%受訪者反對在叫車服務引進小費政策。

南韓 小費文化 會考

延伸閱讀

韓男團偶像領銜「三劍客」 亞洲百老匯音樂劇揮劍台灣

水上摩托車偷渡客身分曝！曾穿習包子T-shirt被關 疑遭打壓出逃

買咖啡不願給小費？舊金山評論家：被刻板印象影響

福島核處理水24日將入海 南韓：不支持但科學上沒問題

相關新聞

入獄首夜就傳健康問題！泰國前總理塔信送醫

流亡海外15年的泰國前總理塔信（Thaksin Shinawatra）22日返回曼谷後，隨即遭到最高法院裁定貪汙罪等三項...

瓜地馬拉總統當選人：同時與中、台發展關係可行

中美洲友邦瓜地馬拉20日舉行總統決選，爆冷勝出的中左翼反貪鬥士阿雷巴洛選後接受路透社訪問時說，他無意與台灣斷交，且認為同...

日本多元的一大步！迪士尼造型去性別化、甲子園球員不再剃光頭

讓自己融在環境裡，不打破群體的協調性，是日本企業及團體期待大家遵從的原則。比如迪士尼服務人員有「Disney Look」（迪士尼造型），高中棒球特別是明星強校要求隊員一律剃光頭等。在個性化、多元性別的時代，逐漸打破。...

欲擴大國際影響力 中國大陸和巴西挺擴大金磚國家規模

中國和巴西今天鼎力支持擴大「金磚國家」（BRICS）俱樂部的計畫，以期維護這個定義鬆散的較大型新興經濟體集團在全球舞台的...

打擊西藏強迫同化政策 美國停發中國大陸官員簽證

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）周二（8月22日）發表聲明指出，美國國務院正在根據《移民和國籍法》規定，對中國官員實施簽證限制，因為他們參與了強迫同化政策，讓超過100萬藏族兒童在政府開辦的寄宿學校就讀。這些強制性政策旨在消除年輕一代藏人中獨特的西藏語言、文化和宗教傳統。

希臘野火已造成20人死亡 雅典外圍數千人疏散

希臘首都雅典（Athens）外圍地區，今天有數千人接到疏散命令，目前消防隊正與各地蔓延的野火對抗，火災已造成20人死亡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦