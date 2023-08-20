西非政權動蕩引騷動…辛巴威23日大選 各界關注非洲政局

雖然西非政權動蕩引發非洲騷動，但南邊的辛巴威仍要在23日舉行大選，此次選舉執政黨與反對派的民調非常接近，競爭相當激烈。辛巴威面臨貪汙、通膨，缺乏醫療、教育等基礎建設問題，讓反對黨獲得不少支持。由於西非近日政變不斷，各界相當關注辛巴威大選能否順利舉行。

期待改變民眾多

根據《半島電視台》報導，辛巴威將於23日舉行總統與國會選舉，共有11人參選總統，其中民調領先的主要競爭者為80歲的現任總統姆南加瓦，還有45歲的公民改革聯盟黨魁卡米沙，卡米沙主打創造就業、司法正義與民主治理，獲得不少期待改變的辛巴威民眾支持。

《德國之聲》提到，這將是辛巴威自1980年獨立後的第9次選舉，但並非每次選舉都能順利進行，以上次為例，姆南加瓦在2017年將長期統治辛巴威（1980年至2017年）的總統穆加比推翻下台，就不是透過選舉進行政權轉移，加上非洲過去選舉多傳舞弊或賄選案，且此次選舉雙方差距接近，各界都相當關注。

擔心非洲選舉多變

辛巴威過去在穆加比執政時，就飽受通膨困擾，加上疫情、俄烏戰爭等影響，導致國內失業率居高不下，辛巴威幣今年已貶值80%，還有長期的貪污問題，缺乏醫療、教育、能源與大眾運輸基礎建設，都讓民眾對長期執政的非洲民族聯盟有所不滿。

辛巴威的總統是兩輪決選制，若第一輪沒有候選人過半，就要在28至42天舉行第二輪選舉。不過，由於近來非洲局勢動盪，包括尼日、查德、蘇丹都有不少騷動與政變傳出，加上現任總統有政變前科，也讓外界相當關注辛巴威這次大選的狀況。

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