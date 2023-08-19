經濟學人：美極力拉日韓抗中 但三方仍有距離、日韓猜疑仍深

美國、日本和南韓3國史上首度的單獨、專程高峰會，18日已在大衛營落幕。本月出刊的英國經濟學人周刊報導，近年來，中國大陸的專斷、北韓的好戰及俄羅斯侵烏正使美日南韓更為密切。美國駐日大使易曼紐說，美日韓3國政府的戰略願景從未如此緊密一致。儘管缺乏正式的三方同盟，但美日韓的相關措施，預示著印太地區出現的1個戰略轉變。

美日韓三方討論的範圍已更廣泛。華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）專家、白宮國安會前東亞事務主任強斯東說，當美日韓3國政府會談時，它們不僅討論朝鮮半島，也更廣泛地討論印太。中國正關注美日韓拉近距離的情勢發展，中方正推動重啟中日韓3方高層會談，上次已是2019年12月在成都，由中國前國務院總理李克強、已故日相安倍晉三及南韓前總統文在寅出席。

然而，美日韓三方能夠靠多近，仍有其限度。日韓彼此猜疑仍深。二戰後日本的非戰憲法，使其難以加入新的正式同盟。對南韓而言，日本在朝鮮半島的軍事存在或角色仍具爭議。首爾智庫峨山政策研究院專家崔恩美說，即使是與日方分享情報，南韓人民就難以接受。

美日韓3國亦在安全上有不同的優先要務。南韓的焦點依然是北韓，日本則更關切中國及潛在的「台灣有事」，首爾卻不願討論。美國此前則希望就延伸核嚇阻開啟美日韓三方對話，但日韓對核議題的做法各異。東京大學副教授佐橋亮說，日方想要延伸嚇阻盡可能無形，南韓卻想要盡可能明顯。日韓均抱怨美國的貿易政策，但南韓更不願疏遠中國。

美日韓的國內政治皆恐破壞外交進展。大多數南韓人民都同意應改善日韓關係，但其中許多人也覺得尹錫悅去年就任以來掩蓋及粉飾日本二戰前的罪行，他3月提出的二戰前日本對朝鮮半島「徵用工」問題解決方案，在南韓已面臨愈來愈大反彈。岸田受限於自民黨內的民族主義保守派，不太可能願意再做讓步。若南韓前總統文在寅所屬的在野黨共同民主黨或進步派候選人2027年當選總統，尹錫悅的相關作為可能白忙一場。輕視同盟的川普若2025年回任總統，將帶來類似的負面影響。

有鑑於此，這場峰會最重要的目標，在於確保美日韓近幾月來的收穫。佐橋提到，美日韓3國領袖需使他們的關係制度化，創造1個無法被其繼任者輕易廢除的架構，例如安排定期的三方領袖會談以及建立正式的三方熱線。強斯東對此表示，特別是在大衛營這樣的地點宣布，3國以後的領袖會變得較難以拋棄這類措施。