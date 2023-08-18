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高階核廢料最終處置 芬蘭花50年贏得民眾信任確定地點

中央社／ 斯德哥爾摩18日專電
芬蘭明年起將以膠囊方式將核廢料儲存於地底，但最終處置之路在開放民眾參與、贏得信任後才豁然開朗，走了50年之久。示意圖／ingimage
芬蘭明年起將以膠囊方式將核廢料儲存於地底，但最終處置之路在開放民眾參與、贏得信任後才豁然開朗，走了50年之久。示意圖／ingimage

國民黨總統候選人侯友宜之前拋出核廢處理可借鏡歐美技術「打入地下」，芬蘭明年起將以膠囊方式將核廢料儲存於地底，但最終處置之路在開放民眾參與、贏得信任後才豁然開朗，走了50年之久。

芬蘭從1970年代開始研究核廢料處置問題，歷時半世紀。位於芬蘭西部奧爾基洛托島（Olkiluoto）的最終處置場安克羅（Onkalo），於2004年動工，明年啟動後，將是世界上首座高階核廢料處置場。

目前核能發電所產生的廢料處理一般是先以循環海水冷卻，然後採混凝土封存乾式貯存，搭配長期監測，確保安全。乾式貯存的年限大約一、兩百年，而高階核廢料部分核種的半衰期可達數萬年以上，因此無法完全解決核廢料問題。

芬蘭安克羅處理場採用瑞典SKB公司研發的KBS-3技術，以多重障蔽方式，將用過核燃料先用鑄鐵包覆，再以純銅包裹成膠囊狀，防止核廢料因為地殼運動毀壞或遭地下水腐蝕；之後再用澎潤土包裹，防止地下水侵入，也作為地層運動的緩衝；最後再將這樣的「膠囊」輸送到地底430公尺深的處理站，打進儲存洞中封存。

這些儲存洞隧道的處置母岩，是超過18億年的古老穩定花崗岩層，讓安克羅高階核廢料處理場更加安全。

為了不把有害的核廢料留給未來的世代，芬蘭從1970年代開始採用核能發電時也展開研究，試圖找出可以對高階核廢料最終處置的方法。

根據芬蘭的法律規定，核廢料的處理為核電公司的責任，核電公司也必須自行負擔費用處置核廢料。因此芬蘭兩間核電公司TVO（民營，持股60%）、Fortum（國營，持股40%）在1995年共同出資成立Posiva公司，專門研究如何安全且負責的處置用過的核燃料。

1980年代核電公司TVO開始選址時，採用從上而下、不開放民眾參與的方法，遭到當地社群強烈抗議，後來改用與當地社群更多互動、讓居民參與的方式後，才慢慢取得信任，進而得到當地社群許可，建造核廢料處置場。

芬蘭人對科技、專家、政府的信任足夠，因此許可建造後，當地居民便將專業議題交付給專家與政府處理，對於核廢料處置場也多持正面態度。

去年9月歐洲最大的核機組安克羅3號反應爐啟用後，芬蘭有40%的電力來自核能發電，雖然社會上對核電的質疑與疑慮沒有消失，但核能無疑已成為芬蘭重要的電力來源。

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