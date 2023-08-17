利比亞、海地動亂升溫 聯合國也難出手

利比亞內戰與海地內亂看似消停，近日卻又爆發嚴重衝突，國家離安定之路愈來愈遙遠！利比亞近日又傳出1年來最嚴重的武裝衝突傷亡，各方勢力仍不願妥協並建立聯合政府；海地則是政府持續失靈下，國內的幫派與武裝衝突再度加劇，聯合國雖想進入維和，但當地局勢混亂，因此難度很高。

利比亞內戰對立難消

根據《半島電視台》報導，利比亞首都的黎波底16日爆發1年來最嚴重的武裝衝突，造成至少55人死亡、146人受傷。據傳是當地兩大武裝團體「444旅」與「特殊阻卻部隊」造成。去年8月，的黎波底附近也因為武裝團體衝突，造成32人死亡、159人受傷的局面。

雖然今年初局勢相對穩定，讓聯合國擴大對利比亞各方共組聯合政府的呼籲，但目前利比亞有3股勢力都想代表政府，而其中一個政府「高級國家委員會」6日將選出新任領導人塔卡拉下，目前各方都不願意妥協且擁兵自重，讓各界擔心利比亞自2011年強人格達費遭推翻後，仍難建議統一的國家。

海地衝突仍難消停

《半島》另一篇報導提到，海地首都太子港近日來動亂也逐漸升溫，讓首都有至少3千位民眾被迫離開家園，海地全國目前更有超過20萬人無家可歸，由於該國目前政府失靈，各地黑幫盤據且火拼下，整個國家形同無政府狀態。而且國際移民組織表示，仍運作的社區與移民之間產生的不信任，會讓衝突更加劇。

國際移民組織指出，海地的公開暴力、性侵害、犯罪與虐待的狀況愈來愈嚴重，當地的學校幾乎都成為移民的避難所。海地自2021年總統摩伊士遭到謀殺後，由於國會議員紛紛辭職，又不允許總理亨利組成新政府，亨利還面臨統治正當性不足的問題，讓海地局勢仍難抒解。

《德國之聲》提到，雖然非洲國家肯亞願意代表聯合國出面調停海地內部的政治動盪，但目前還沒有正式確定，海地國內仍面臨動亂，且過去聯合國的維和部隊不是沒進駐過海地，但當地局勢實在太過混亂，並不容易處理。

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