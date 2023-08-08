隨機行凶頻傳 專家歸咎社會孤立

南韓最近隨機殺人案頻傳，網路上還湧現許多做出殺人預告的模仿犯，這些嫌犯大多為廿幾到卅幾歲、沒有固定職業的年輕人，專家分析，社會孤立和青年失業恐是兩大肇因。

南韓專家學者認為，本月三日在京畿道盆唐區開車撞人並砍人的崔姓男子、七月在首爾新林洞砍人的趙善以及五月在釜山誘殺並肢解受害者的女子鄭有貞，共同點均為隨機殺人，凶嫌皆為廿幾至卅歲出頭的青年，也都是遭社會孤立、怨天尤人的孤家寡人。

趙男被捕後向警方供稱，由於他前科累累，「再怎麼努力，也還是過得不如意，所以殺人」、「我很不幸，想讓別人也變不幸」。崔男雖家境小康，但未能如願進入重視藝術的特殊高中就讀，對普通高中意興闌珊，離家獨居提前出社會、嘗到人情冷暖。他作案前疑似在社群媒體貼文，預告「沒幾天要活了，馬上就要去另一個世界」，鄰居也說，他每天都用帽子遮住臉。

至於鄭女則利用找家教的應用程式（App），誘殺一名招收家教學生的南韓名校女學生。兩人素昧平生、無冤無仇，鄭女卻前往死者獨居住處，殘忍殺害對方。鄭女則向檢方供稱，她是世上最可憐的人，不滿自己不幸的成長過程和處境。

南韓六月整體失業率低於百分之三，十五到廿九歲青年失業率卻達百分之六點三。南韓智庫學者認為，難以進行健康社交生活的年輕人愈來愈多，近來相關案件年齡層以青年為主，與他們面臨的經濟困難不無關係。

亦有分析指出，最近一連串亂象彷彿十多年前的日本。

日本一九九○年代至廿一世紀初，處於泡沫經濟後的長期經濟不景氣，相繼發生街頭隨機殺人的社會案件。以二○○八年東京秋葉原殺人事件為例，當時廿五歲的凶手加藤智大被公司解僱後，在街頭開車撞人砍人，釀成七人喪生。他被捕後供稱，「殺誰都沒差，我已活夠了」。