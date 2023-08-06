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原子彈爆炸78周年…廣島市長籲停止核武恐嚇 聯合國秘書長嘆：該從78年前吸取教訓

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據日本媒體NHK報導，8月6日的和平紀念儀式從上午8時起在廣島市的和平公園內舉行，約有5萬人出席了這一儀式。路透社
據日本媒體NHK報導，8月6日的和平紀念儀式從上午8時起在廣島市的和平公園內舉行，約有5萬人出席了這一儀式。路透社

日本媒體NHK報導，8月6日的和平紀念儀式從上午8時起在廣島市的和平公園內舉行，約有5萬人出席了這一儀式。出席者中包括原子彈轟炸受害者及遺屬的代表、廣島市長松井一實、日本首相岸田文雄等。共有111個國家派代表出席，該數字刷新了歷史紀錄。

當地時間上午8時15分，即當年原子彈落下的時刻，全體參加者默哀。

廣島市市長松井一實宣讀了《和平宣言》，表示「全世界的領導人有必要正視核武遏制論已經破產，必須盡快采取具體措施，將我們從嚴酷的現實引導到理想的狀態」。松井一實也要求各國當政者立即停止核武恐嚇。

另外，松井還要求日本政府盡快加入《禁止核武器條約》，首先爭取以觀察員身分，參加今年11月舉行的締約國會議。

日本首相岸田文雄也在儀式上表示：「日本將一方面堅持無核三原則，一方面作為唯一在戰爭中受到過原子彈轟炸的國家，為實現無核武世界而不懈努力」。

今年的七國集團（G7）峰會也在廣島舉行，而廣島恰好是日本首相岸田文雄的家鄉。

聯合國秘書長：核戰爭的戰鼓正再次擂響

這次廣島原子彈爆炸周年日紀念活動是在俄羅斯入侵烏克蘭、核武威脅再次上升的背景下舉行的。

根據聯合國官網信息，周日在廣島和平公園舉行的紀念儀式上，聯合國裁軍事務高級代表中滿泉（Izumi Nakamitsu）代表聯合國秘書長古特雷斯宣讀了聲明。古特雷斯在聲明中敦促國際社會從78年前的「核災難」中吸取教訓。

古特雷斯警告稱：「核戰爭的戰鼓正再次擂響，不信任和分裂正在加劇，曾經籠罩冷戰的核陰影再次出現。一些國家再次肆無忌憚地揮舞起核軍刀，威脅要使用這些毀滅工具。」

他表示，面對這些威脅，全球社會必須團結一致。他強調，「任何使用核武器的行為都是不可接受的，我們不會坐視有核國家競相制造更危險的武器」。

目前，由聯合國主導的核裁軍談判正在日內瓦、紐約和維也納進行。

1945年8月6日，美國在廣島投下被稱為小男孩的原子彈。據估計，到1945年底，多達14萬人因此喪生。三天後，美國在長崎投下了第二顆原子彈。

核爆幾天後的1945年8月15日，日本正式宣布投降，並於9月2日舉行了投降儀式。第二次世界大戰在亞洲結束。

不過，對於當年美國使用原子彈是否是以更低的傷亡代價、更快結束了戰爭，抑或是不必要的武力炫耀，時至今日一直是歷史學家以及各界人士激烈爭論的話題。

（NHK新聞，聯合國新聞等）

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