快訊

直播／中南部雨勢越晚越烈 氣象局曝卡努最快解除陸警時間點

白飯之亂熱炒店宣告復業！遭網刷嗆酒駕不報稅 老闆怒回：截圖準備提告

北北基宜明天還能放颱風假嗎？桃園今不放假錯了嗎？彭啟明這麼說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

毒品零容忍！新加坡不顧國際反對 一周內處死第3名毒販

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
新加坡當局3日表示，已處決一名39歲販運海洛因的毒販。美聯社
新加坡當局3日表示，已處決一名39歲販運海洛因的毒販。美聯社

新加坡當局3日表示，已處決一名39歲販運海洛因的毒販，這是新加坡過去一周以來第三次實施絞刑。

衛報報導，新加坡籍男子拉蒂夫（(Mohamed Shalleh Adul Latiff）因「以販運為目的」持有約55公克海洛因，於2019年被判處死刑。新加坡肅毒局發布聲明說，已於3日執行絞刑。

根據法庭文件，拉蒂夫2016年被捕前曾擔任送貨司機。在審判期間，他聲稱以為自己是替欠錢的友人走私香菸。

新加坡政府因疫情暫停執行死刑長達兩年，拉蒂夫將是2022年3月恢復執行死刑以來，第16名被處決的囚犯。

此次處決也是今年第五次絞刑，新加坡當局上月28日才不顧人權組織譴責，20年來首次把一名女毒販送上絞刑台；上月26日則處決另一名45歲男毒販。

兩天前，57歲新加坡籍男子胡賽因（Mohd Aziz bin Hussain）也因販運約50公克海洛因被絞死。

新加坡擁有全世界最嚴厲的禁毒法，販運超過500克大麻或是超過15公克海洛因都可能會被判處死刑。

新加坡 死刑

延伸閱讀

【即時短評】颱風政治學！搭紅眼班機也要趕回 侯團隊防颱繃緊神經

印度、澳洲聯貸商機爆發 國銀6月新南向放款爆大量

不讓大地震悲劇重演 花蓮特搜遠赴新加坡、瑞士取經

擴大南向合作！兆豐攜手新加坡星展銀 簽訂業務合作備忘錄

相關新聞

毒品零容忍！新加坡不顧國際反對 一周內處死第3名毒販

新加坡當局3日表示，已處決一名39歲販運海洛因的毒販，這是新加坡過去一周以來第三次實施絞刑。

美前官員：兵推「台灣有事」顯示日本決策慢 拖延美軍回應

民間智庫「日本戰略研究論壇」（JFSS）7月中旬在東京舉行2027年台海爆發戰事的日美台兵棋推演，日本、台灣專家及美國前...

卡努颱風「慢遊」沖繩！已釀2死58傷、逾16萬戶停電

第六號颱風卡努持續在沖繩縣宮古島以北海域向西移動，對沖繩本島和鹿兒島等地的影響持續擴大，截至目前，已造成兩人死亡、58人...

尼日政變局勢亂！美國務院下令撤離部分使館職員及其家屬

西非國家尼日上周爆發政變，最新消息指，美國國務院2日下令，撤離其駐尼日大使館部分職員及其家屬。

18年婚姻告急！ 加拿大總理杜魯多宣布與妻子分居

紐約時報報導，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）2日宣布，與結縭18年的妻子蘇菲（Sophie Grego...

泰國憲法法庭受理皮塔案 第3次總理選舉再延期

泰國前進黨黨魁皮塔在國會總理選舉中無法被二度提名，監察員認為國會此舉有違憲之虞，憲法法庭今天受理此案，並將在16日做出判...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦