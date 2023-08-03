聽新聞
test
0:00 / 0:00
毒品零容忍！新加坡不顧國際反對 一周內處死第3名毒販
新加坡當局3日表示，已處決一名39歲販運海洛因的毒販，這是新加坡過去一周以來第三次實施絞刑。
衛報報導，新加坡籍男子拉蒂夫（(Mohamed Shalleh Adul Latiff）因「以販運為目的」持有約55公克海洛因，於2019年被判處死刑。新加坡肅毒局發布聲明說，已於3日執行絞刑。
根據法庭文件，拉蒂夫2016年被捕前曾擔任送貨司機。在審判期間，他聲稱以為自己是替欠錢的友人走私香菸。
新加坡政府因疫情暫停執行死刑長達兩年，拉蒂夫將是2022年3月恢復執行死刑以來，第16名被處決的囚犯。
此次處決也是今年第五次絞刑，新加坡當局上月28日才不顧人權組織譴責，20年來首次把一名女毒販送上絞刑台；上月26日則處決另一名45歲男毒販。
兩天前，57歲新加坡籍男子胡賽因（Mohd Aziz bin Hussain）也因販運約50公克海洛因被絞死。
新加坡擁有全世界最嚴厲的禁毒法，販運超過500克大麻或是超過15公克海洛因都可能會被判處死刑。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言