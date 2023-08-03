毒品零容忍！新加坡不顧國際反對 一周內處死第3名毒販

新加坡當局3日表示，已處決一名39歲販運海洛因的毒販，這是新加坡過去一周以來第三次實施絞刑。

衛報報導，新加坡籍男子拉蒂夫（(Mohamed Shalleh Adul Latiff）因「以販運為目的」持有約55公克海洛因，於2019年被判處死刑。新加坡肅毒局發布聲明說，已於3日執行絞刑。

根據法庭文件，拉蒂夫2016年被捕前曾擔任送貨司機。在審判期間，他聲稱以為自己是替欠錢的友人走私香菸。

新加坡政府因疫情暫停執行死刑長達兩年，拉蒂夫將是2022年3月恢復執行死刑以來，第16名被處決的囚犯。

此次處決也是今年第五次絞刑，新加坡當局上月28日才不顧人權組織譴責，20年來首次把一名女毒販送上絞刑台；上月26日則處決另一名45歲男毒販。

兩天前，57歲新加坡籍男子胡賽因（Mohd Aziz bin Hussain）也因販運約50公克海洛因被絞死。

新加坡擁有全世界最嚴厲的禁毒法，販運超過500克大麻或是超過15公克海洛因都可能會被判處死刑。