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尼日倒向俄 打亂美在非布局

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導

親西方的尼日總統貝佐姆遭政變扣押，紐約時報日前分析，預料這對美國和其盟邦而言，將動搖在沙赫爾地區對抗凱達組織、伊斯蘭國等極端武裝組織的行動，也恐影響美方對尼日的財政和維安合作。若美國勢力退出，俄羅斯可能趁虛而入。俄國傭兵組織瓦格納集團已提議派兵協助政變。

沙赫爾占地廣袤、橫貫非洲大陸，近年多國傳出政變，儼然形成「政變帶」。極端組織在當地勢力擴張速度驚人，足跡從沙漠到沿海。該地區已成為全球伊斯蘭聖戰組織暴力行為的重災區。澳洲智庫「經濟與和平研究所」年度全球恐怖主義指數顯示，去年該地區有六七○一人死於聖戰士暴行，在全球總數的占比，從二○○七年的百分之一激增至百分之四十三。

截至上周，尼日仍是美軍區域戰略的基石，至少有一一○○名美軍駐紮。美方也在首都尼阿美和北方城市阿加德茲建造無人機基地，各斥資一點一億美元（約台幣卅四點九億元），如今布局恐遭打亂。

分析認為，儘管未必代表俄方在背後策動政變，但意味著俄國已是非洲多國反西方、反法國的領頭羊。

俄國總統普亭上周在聖彼得堡舉行的俄非高峰會中，就試圖運用非洲與美國的嫌隙，呼籲非洲國家脫離殖民和新殖民主義。瓦格納首腦普里格津則一向視政變為商機，該集團已在沙赫爾政變帶的馬利和蘇丹公然活動，觸角亦伸至鄰近的中非共和國和利比亞。

非洲 美國 伊斯蘭國

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