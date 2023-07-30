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「抑中制朝」 美日韓8月舉行峰會

聯合報／ 編譯盧炯燊／綜合報導
美日韓三國領導人，左起：美國總統拜登、日本首相岸田文雄及韓國總統尹錫悅。訂於八月十八日在美國馬里蘭州大衛營舉行峰會。 (美聯社資料照片)
美日韓三國領導人，左起：美國總統拜登、日本首相岸田文雄及韓國總統尹錫悅。訂於八月十八日在美國馬里蘭州大衛營舉行峰會。 (美聯社資料照片)

白宮二十八日宣布，拜登總統將於八月十八日在馬里蘭州總統度假地大衛營，與日本首相岸田文雄及南韓總統尹錫悅舉行峰會。

白宮發言人尚皮耶在聲明中指出，三國領袖到時將慶祝三方關係的新篇章，藉此重申彼此牢固友好關係，以及美國與日本、美國與南韓之間鋼鐵般的同盟；三人將討論來自北韓的持續威脅，並推動共同的三邊願景，以處理全球及地區安全挑戰，推動基於規則的國際秩序，並鞏固經濟繁榮。

日本與南韓都是美國的密切盟友，但日、韓兩國多年來關係緊張，拜登多次拉近日韓關係並列為優先事項，表面是應對北韓挑戰，實質是對抗中國。

南韓一直在美、中之間小心平衡，但尹錫悅上台後更加靠攏美國，並與前殖民統治者日本冰釋前嫌。

拜登是在五月日本廣島舉行的Ｇ７峰會期間，邀請岸田文雄及尹錫悅一同到美國訪問。

南韓原非Ｇ７成員國，尹錫悅努力修復與日本關係，終獲東京的積極回應，兩國關係迅速回暖，更獲岸田文雄邀請出席Ｇ７峰會。

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