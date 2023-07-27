烏克蘭國會議員稱病去馬爾地夫度假被抓包 已遭調查、最高判3年徒刑

(德國之聲中文網) 七十年前的7月27日，以美國為首的聯合國軍、朝鮮人民軍、中國人民志願軍代表在朝鮮半島的板門店簽署了朝鮮軍事停戰協定。韓國軍隊雖然反對這份協定、沒有簽字，但最終也執行了這份協定。

2023-07-26 23:35