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烏克蘭國會議員稱病去馬爾地夫度假被抓包 已遭調查、最高判3年徒刑

聯合報／ 編譯盧思綸 / 即時報導
烏克蘭國會議員艾瑞斯托夫稱病飛馬爾地夫度假被抓包，遭國家調查局立案偵辦。圖為馬爾地夫海灘上的觀光客。路透
烏克蘭國會議員艾瑞斯托夫稱病飛馬爾地夫度假被抓包，遭國家調查局立案偵辦。圖為馬爾地夫海灘上的觀光客。路透

英國廣播公司(BBC)報導，烏克蘭國會議員艾瑞斯托夫（Yuriy Aristov）稱病飛馬爾地夫度假被抓包，遭國家調查局立案偵辦，查證屬實將面臨最高3年有期徒刑。

烏國年初宣布，戰爭期間政府高官及國會議員非公務不得出國，處兵役年齡的男性公民亦禁止離境，除非取得出國特許。

7月中旬，烏國媒體率先抓包艾瑞斯托夫現身馬爾地夫私人小島。

烏克蘭國家調查局（State Bureau of Investigation）與烏克蘭安全局（Security Service of Ukraine）隨後以艾瑞斯托夫提供不實資訊立刑事案件偵辦。

初步調查發現，艾瑞斯托夫6月初首先前往波蘭進行為期3天的商務旅行，隨後向國會請病假，期間卻和妻子、小孩一家人前往馬爾地夫度假。

馬爾地夫 烏克蘭

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