快訊

女足世界盃開踢！女性運動賽事更平等了嗎？

一年學費10萬起跳！法國「政治神童」任教育部長 意外揭菁英私校面紗

【早晨財經速解讀】 利空出盡？外資調高台積目標價 超級央行周來襲 聯準會最後一次升息？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

西班牙沒變天！「不死鳥」桑傑士選前衝刺力保不敗 國會陷僵局

聯合報／ 編譯田思怡／即時報導
西班牙國會選舉結果出爐後，總理桑傑士在馬德里競選總部外表示，右翼陣營被打敗了。法新社
西班牙國會選舉結果出爐後，總理桑傑士在馬德里競選總部外表示，右翼陣營被打敗了。法新社

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）在選前幾天全力衝刺，顯然拉抬了他的聲勢，讓他在23日的國會大選中力保不敗。儘管右翼人民黨（Popular Party）拿到最多席次，但右翼聯盟仍無法取得組成政府所需的過半數席次，因此將出現僵局國會，可能會再舉行另一次選舉。選舉結果顯示，外界預期西班牙會「向右轉」的情況並未出現。

在開出99%選票後，選前民調看好的右翼政黨人民黨獲得136席，預期與其合組政府極右派政黨民聲黨（Vox）得到33席，右翼聯盟仍無法跨越組成政府所需176席的門檻。西班牙國會總共有350席。

總理桑傑士帶領的社會勞工黨（Socialist Party）獲得122席，盟友極左翼匯總（Sumar）得到31席，加上其他潛在盟友，左翼聯盟可望拿下172席。

彭博資訊報導，如果加泰隆尼亞獨派政黨「一起為了加泰隆尼亞」(Junts per Catalunya)選擇缺席，桑傑士可望勉強通過不信任投票，最可能的情況是進入僵局。

歐亞集團(Eurasia Group)分析師桑提(Federico Santi)指出，「政治不死鳥桑傑士又活下來繼續奮戰，右翼和左翼陣營都沒有取得過半的明顯途徑，目前最合理的結果就是不斷舉行選舉」。

在18日民調最後公布日期截止前，民調顯示右翼聯盟能拿下180席，由人民黨黨魁費霍(Alberto Nunez Feijoo)取代桑傑士出任總理。但在選前最後幾天，桑傑士全力衝刺，拉抬了聲勢。

選舉結果出爐後，桑傑士在馬德里競選總部外表示，右翼陣營被打敗了。他說，「人民黨說我們必須向前走或倒退，顯然希望西班牙向前走的人多得多」。支持者高喊西班牙內戰的口號「不通過」(no pasaran)。

人民黨競選總部則氣氛低迷。民聲黨黨魁阿巴斯卡爾（Santiago Abascal)指責人民黨太自滿，現在桑傑士得以繼續執政。

西班牙 大選

延伸閱讀

西班牙國會大選 料將向右轉

台灣國際吉他節復辦 日義奧西班牙傳奇吉他手齊聚一堂

女足世界盃／西班牙狂轟46腳 3比0輕取哥斯大黎加

U19世青女籃／不敵地主西班牙 中華隊拚最佳第9名

相關新聞

教宗特使8月訪陸 義媒：罕見突破

羅馬天主教教宗方濟各特使、樞機主教祖皮八月擬訪問北京，引發多家義大利媒體關注，提到這是中國大陸近年首度同意教宗特使訪問，...

洪森長子當選柬議員 等接老爸班

柬埔寨大選廿三日舉行國會大選，主要在野黨被禁止參選。總理洪森領導的柬埔寨人民黨（ＣＰＰ）同日自行宣布獲壓倒性大勝，洪森四...

西班牙沒變天！「不死鳥」桑傑士選前衝刺力保不敗 國會陷僵局

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）在選前幾天全力衝刺，顯然拉抬了他的聲勢，讓他在23日的國會大選中力保不敗。...

法國「政治神童」任教長 意外揭菁英私校面紗

法國20日內閣改組，史上最年輕閣員，被媒體稱為「政治神童」的34歲艾塔爾再度晉升，接下教育部長。然其就讀私校的背景遭大力...

日本缺工搶人 擬開放職校留學生擴大找工作　　

日本政府計劃允許在境內特定職業學校就讀的國際留學生在主修之外的領域找工作，希望藉此獲得急需的就業勞力。

賴清德過境停留地讓美頭痛 美韓履行華盛頓宣言恐成韓戰導火線？

聯合報精選每周國際大事，由資深國際新聞媒體人郭崇倫深入解讀，帶讀者看懂國際新聞背後門道，快速掌握全球局勢變化。 看點1：副總統賴清德8月出訪友邦巴拉圭期間將過境美國，再掀美中台外交角力，賴會在哪個城市停留不僅反映美方立場，也攸關北京將採取何種行動因應。 看點2：除了美軍核潛艦睽違42年再度停靠南韓，召開核磋商小組首次會議也是履行「華盛頓宣言」的一環，美韓安全合作升級對北韓而言無疑是一大威脅，平壤甚至警告已符合動用核武的條件。 看點3：俄羅斯終止黑海糧食出口協議、將食品武器化的舉動引來歐美各國譴責。為何協議僅維持不到1年就破局？當初居中斡旋的土耳其為何這次沒能成功說服俄國？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦