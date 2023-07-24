西班牙沒變天！「不死鳥」桑傑士選前衝刺力保不敗 國會陷僵局

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）在選前幾天全力衝刺，顯然拉抬了他的聲勢，讓他在23日的國會大選中力保不敗。儘管右翼人民黨（Popular Party）拿到最多席次，但右翼聯盟仍無法取得組成政府所需的過半數席次，因此將出現僵局國會，可能會再舉行另一次選舉。選舉結果顯示，外界預期西班牙會「向右轉」的情況並未出現。

在開出99%選票後，選前民調看好的右翼政黨人民黨獲得136席，預期與其合組政府極右派政黨民聲黨（Vox）得到33席，右翼聯盟仍無法跨越組成政府所需176席的門檻。西班牙國會總共有350席。

總理桑傑士帶領的社會勞工黨（Socialist Party）獲得122席，盟友極左翼匯總（Sumar）得到31席，加上其他潛在盟友，左翼聯盟可望拿下172席。

彭博資訊報導，如果加泰隆尼亞獨派政黨「一起為了加泰隆尼亞」(Junts per Catalunya)選擇缺席，桑傑士可望勉強通過不信任投票，最可能的情況是進入僵局。

歐亞集團(Eurasia Group)分析師桑提(Federico Santi)指出，「政治不死鳥桑傑士又活下來繼續奮戰，右翼和左翼陣營都沒有取得過半的明顯途徑，目前最合理的結果就是不斷舉行選舉」。

在18日民調最後公布日期截止前，民調顯示右翼聯盟能拿下180席，由人民黨黨魁費霍(Alberto Nunez Feijoo)取代桑傑士出任總理。但在選前最後幾天，桑傑士全力衝刺，拉抬了聲勢。

選舉結果出爐後，桑傑士在馬德里競選總部外表示，右翼陣營被打敗了。他說，「人民黨說我們必須向前走或倒退，顯然希望西班牙向前走的人多得多」。支持者高喊西班牙內戰的口號「不通過」(no pasaran)。

人民黨競選總部則氣氛低迷。民聲黨黨魁阿巴斯卡爾（Santiago Abascal)指責人民黨太自滿，現在桑傑士得以繼續執政。