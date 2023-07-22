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路透：台申請加入CPTPP密件疑外洩

聯合報／ 記者程嘉文歐陽良盈／台北報導
路透社報導，台灣正在調查一起可能的官方文件外洩案，洩漏範疇包括外交電報和關於台灣申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的機密評估。 圖／聯合報資料照
路透社報導，台灣正在調查一起可能的官方文件外洩案，洩漏範疇包括外交電報和關於台灣申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的機密評估。 圖／聯合報資料照

路透昨天報導，台灣正在調查一起可能的官方文件外洩案，洩漏範疇包括外交電報和關於台灣申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（ＣＰＴＰＰ）的機密評估。

路透報導指出，一名官員表示，發布於美國貼圖討論版8kun上的部分文件屬實，只有一小部分是偽造。另一名官員表示，部分文件內容「似乎屬實」，目前無法立即查明這些文件是如何流出。

報導指出，外洩文件包括國安局去年十月針對台灣申請加入ＣＰＴＰＰ進行的機密「安全評估」，與來自台灣駐日本、越南代表處，關於中國和台灣申請加入ＣＰＴＰＰ的外交電報，以及台灣駐美代表處今年一份關於台美貿易談判的機密報告。

對此消息，國安局昨回應，「已經注意到近期網路流傳疑似政府文件，相關單位正查處這類訊息的來源，以及是否涉及中共對台認知作戰」。

外交部再次強調，網路訊息真假難辨，請各界切勿轉傳來路不明訊息，以免受到有心人士的惡意誤導。

國安局 日本 CPTPP

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