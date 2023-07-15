特斯拉在南韓引進更便宜的Model Y 最低3萬美元就能入手
特斯拉14日起開始在南韓販售後驅版Model Y，開出5,699萬韓元（44,000美元）的售價，使這款車能獲得政府的最高額補助。
彭博資訊報導，若在首爾購買後驅版Model Y，搭配政府的補貼只要花37,000美元，南韓部分城市甚至加碼提供其他購車補助，因此最低只要30,000美元就能入手一輛後驅版Model Y。
特斯拉說，這款後驅版Model Y的續航里程為350公里，極速約為時速217公里，現在下訂，8月~9月間就能交車。南韓媒體則指出，這批Model Y在中國大陸生產。南韓特斯拉也在宣布銷售此車款的推文中，附上車輛從上海超級工廠出貨的影片。
彭博資訊報導指出，之前特斯拉只在南韓推出雙馬達全輪驅動的Long Range和Performance兩種版本Model Y，去年售價分別為80,000和62,000美元。
相較之下，南韓車廠現代汽車的Ioniq 5電動SUV，起售價約5,000萬韓元。
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