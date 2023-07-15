特斯拉在南韓引進更便宜的Model Y 最低3萬美元就能入手

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
特斯拉在南韓引進較便宜的後驅版Model Y，在部分城市最低只要30,000美元就能入手。 路透
特斯拉在南韓引進較便宜的後驅版Model Y，在部分城市最低只要30,000美元就能入手。 路透

特斯拉14日起開始在南韓販售後驅版Model Y，開出5,699萬韓元（44,000美元）的售價，使這款車能獲得政府的最高額補助。

彭博資訊報導，若在首爾購買後驅版Model Y，搭配政府的補貼只要花37,000美元，南韓部分城市甚至加碼提供其他購車補助，因此最低只要30,000美元就能入手一輛後驅版Model Y。

特斯拉說，這款後驅版Model Y的續航里程為350公里，極速約為時速217公里，現在下訂，8月~9月間就能交車。南韓媒體則指出，這批Model Y在中國大陸生產。南韓特斯拉也在宣布銷售此車款的推文中，附上車輛從上海超級工廠出貨的影片。

彭博資訊報導指出，之前特斯拉只在南韓推出雙馬達全輪驅動的Long Range和Performance兩種版本Model Y，去年售價分別為80,000和62,000美元。

相較之下，南韓車廠現代汽車的Ioniq 5電動SUV，起售價約5,000萬韓元。

南韓 特斯拉

延伸閱讀

特斯拉真的要賣台幣75萬元電動車了？傳規劃印度廠將年產50萬輛

影／借開特斯拉Model X未禮讓直行車！路口與計程車碰撞...駕駛慘了

特斯拉最快今年有望實現全自駕技術！台積電成大功臣

要多花時間設計！德州充電樁廠商反對統一採用特斯拉NACS充電

相關新聞

氣候暖化危機！凶猛熱浪席捲北半球 義大利恐飆攝氏48度高溫

北半球剛進入夏季，但凶猛熱浪已席捲歐洲、中國及美國部分地區，這些區域本週末預計會有創紀錄氣溫，歐洲太空總署指出義大利恐飆...

追求穩定 布林肯：關切中方在南海和台海越發獨斷作為

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）14日在印尼雅加達表示，美國和印太區域盟友一樣，關切中華人民共和國在南海...

1克燃料等同8噸石油 日本將建全球首個核融合反應爐，目標2030年商業化？

源自日本大阪大學的初創企業EX-Fusion（大阪府吹田市）將在日本國內建設對反覆發生雷射核融合反應的技術實施驗證的全球首個實證反應爐。核融合發電作為能為脫碳做出貢獻的新一代能源受到期待，但技術門檻較高，尚未找到實現實用化的進程。為了2030年代中期實現商用化，將通過正式的設備積累技術。

新加坡交長涉貪遭調查 11日被捕後保釋

新加坡交通部長易華仁（S Iswaran）涉及一起貪污案件，貪污調查局（CPIB）今天表示，易華仁於11日被逮補，隨後交...

金與正警告：美國若不放棄敵對政策 將採核武嚇阻

北韓官媒中央通信社（KCNA）報導，北韓領導人金正恩胞妹金與正今天警告，除非美國放棄她所說的針對平壤的「敵對政策」，否則...

蕭茲：德企會繼續在中國投資 會注意風險管控

蕭茲周五（7月14日）在柏林談及新獲內閣批准的「中國戰略」時表示，「許多企業將繼續在中國大量投資，將向中國出口，也將從中國購買商品和服務」。他說，預計企業們會注意風險管控，會抓住時機在中國以外的其他地方進行投資...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦