電影涉南海主權爭議 菲律賓開第二槍

美國新片《芭比》裡有疑似宣示中國南海主權的九段線地圖，引發東南亞國家不滿！菲律賓12日要求片商播放到此片段時，需將地圖模糊處理。片商雖然宣稱地圖是小孩式的隨手塗鴉，但同樣涉入南海主權爭議的越南已禁止此片上映，可見南海主權問題的敏感性。

「南海九段線」是中國過去對南海主權的聲張範圍，但目前南海主權仍有爭議，因此中國的主張仍不被東南亞承認。

地圖塗鴉引發反彈

根據《英國廣播公司》報導，由性感女星瑪格‧蘿比主演的電影《芭比》因為電影片段中有出現「南海九段線」的地圖，引發東南亞國家反彈。菲律賓12日便要求片商在放映到相關片段時，需要將地圖模糊處理，否則就不准上映。菲律賓影視局解釋說，該地圖在片中只是要呈現芭比去過哪些地方，影響沒那麼嚴重。

但越南反應就比較大，宣佈《芭比》不能在越南播放，即使片商華納兄弟發布聲明表示，片中的地圖並沒有政治意圖，只是小孩的塗鴉。但這仍引發各界對於南海主權爭議的討論，因為九段線是中國過去對南海島嶼主權的聲張標準，但包括越南、菲律賓、馬來西亞等國家並不認同。

南海主權各國在意

《多元雜誌》提到，2016年，菲律賓與中國甚至將紛爭交給海牙的國際法院進行仲裁，史稱「南海仲裁案」，結果法院判定中國對南海大部分的主權伸張無效，但由於國際法院的仲裁並沒有強制力，因此中國仍在南海地區填海造陸、擴建人工島嶼。菲律賓頂多派遣軍艦在附近抗議，也無法阻止中國。

由於南海富含油氣與漁業資源，也是全世界重要的海運環節，因此周圍國家對於其主權歸屬都相當在意。我國也曾提出「11段線」的主張，並在南海其中的太平島上有駐軍，並擁有東沙環礁之主權。

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