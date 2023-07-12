歐盟擁核派：公帑應補助核電

路透依據看到的文件草案指出，以法國為首的歐盟擁核派十一日將向歐盟執委會（ＥＣ）提交一份文件，要求歐盟在對抗氣候變遷的場域將核能「一視同仁」。歐盟擁核派指出，儘管歐盟已將核電納入綠能，卻未能在法律及資金上平等對待核產業。路透指出，在歐盟今年氣候及能源關鍵法案中，核能已成為成員國間長期未解的癥結。

依據時間戳章為三日的文件草案，歐盟擁核派要求ＥＣ推動歐洲核能產業，以實現能源供給脫碳、達成二○五○年淨零排放的目標。草案還指出，歐盟法規，尤其是電力市場設計相關的法規，必須尊重技術中立原則。

一名法國能源部官員表示，歐盟應運用手邊所有工具對抗氣候變遷，「綠能是當然的，但核電等其他所有脫碳措施也是」。

路透也指出，核電能夠以基本負載無二氧化碳的方式大量發電，許多歐洲國家包括羅馬尼亞、荷蘭等都在尋求擴大核容量，波蘭則在規畫建設國內第一座核電廠。

歐盟「再生能源指導方針」（ＲＥＤ）修訂案歷經議會十一小時的漫長討論之後，法國仍以核電相關疑慮為由，遲遲不肯點頭答應；針對哪些發電廠有資格獲得歐盟公帑補助，歐盟內部存在嚴重分歧。

此外，該草案也要求歐盟執委會更新全部歐盟投資基金，讓核電符合現代化基金、創新基金、公正轉型基金、投資歐盟（InvestEU）基金等的撥款資格。草案同時還指出，歐洲投資銀行（ＥＩＢ）及歐洲復興開發銀行（ＥＢＲＤ）等金融機構的借貸方案也不應該歧視核技術。