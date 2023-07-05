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排福島核廢水遭周邊國家抵制 日本水產和美妝業都遭殃

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
日本周邊國家和地區相繼抵制東京當局的排放福島核廢水計畫，日本的水產和美妝業都遭殃。路透
日本周邊國家和地區相繼抵制東京當局的排放福島核廢水計畫，日本的水產和美妝業都遭殃。路透

日本取得聯合國國際原子能總署（IAEA）背書之後，將尋求最快於8月開始排放福島第一核電廠的核處理水。此結果不僅引發周邊國家批判聲浪，也對日本本身許多重要出口產業造成風險，包括水產和美妝業。

彭博資訊報導，在IAEA批准日本的排放核廢水計畫後，中國大陸和香港都已重申其對該計畫的疑慮。大陸和香港都是日本食品的主要出口目的地。

香港政府4日稍晚發布聲明表示，香港已「多次表達對排放計畫在食品安全方面影響的嚴重疑慮」，並計劃在福島廢水開始排放後，對來自高風險地區的海產實施部分管制。

儘管因為2011年的福島核災，日本農水產出口原本就受到一些限制，但這些產品去年出口額仍創新高。中國大陸去年總共採購日本農水產2,783億日圓（19億美元），其中約三分之一為水產品。

南韓對這項健康危機的擔憂則已反映在海鹽的價格上。由於消費者囤貨，這項製作泡菜的關鍵原料價格已經飆漲。南韓海洋水產部表示，政府計劃從國家儲備中釋出12萬噸的海鹽，並將持續增加對市場的供應。

在中國大陸，一項未經證實的有關排放廢水安全性的指控，引發了消費者對日本美妝品的抵制，並對資生堂等日本美妝大廠股價造成影響。資生堂5日股價收盤下跌1.6%。

北京當局已呼籲日本停止排放計畫，並聲稱東京電力公司（Tepco）的提案與大陸和全球其他國家核電廠的定期排放廢水，存在多項關鍵不同。大陸生態環境部5日表示，日方應「正視各方正當、合理的關切」，並構思替代策略。

日本 福島核災

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