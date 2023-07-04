法暴動挑對立 恐助長極右派

十七歲北非裔法籍青少年奈爾六月廿七日遭警察射殺一案，引發法國全國性暴動。英國「金融時報」日前報導，這又一次凸顯，當前政治兩極化愈演愈烈之際，法國嚴重而且尖銳的社會緊張。

該報導認為，這次一連串的抗議活動證明，法國貧困、族裔混雜的社區，仍充滿對社會不公、族裔歧視以及自覺遭國家拋棄的不滿，使這類社區至今依然是法國社會火藥桶。

奈爾之死引發的犯罪與脫序雖令人震驚，卻仍不及二○○五年暴動時的規模，當時延燒三周之久，一萬多輛汽車遭縱火、逾二三○棟公共建築物受損。故可以理解法國當局深恐此次重蹈覆轍，而且二○○五年及這次事件的導火線，都是「非白人」青少年因逃避員警攔查。尤其社群媒體的力量今非昔比，能夠將局部的騷亂傳播出去。另外，法國的極右翼勢力也更強大。諸多法國民眾擔憂「二○○五年全國暴動」捲土重來，「二○○五年夢魘」一詞於六月廿九出現在法國各主要媒體。

此次暴動提醒法國國內較貧窮地區根深柢固的經社問題，還有政府長久以來的漠視。自法國總統馬克宏二○一七年就任以來，雖已有所進展，特別是達成整體失業率和青年失業率下降。但根深柢固的貧窮、犯罪、種族歧視和教育表現不佳等問題，仍有待政府關注，即使公共財政吃緊，仍需挹注資源。馬克宏曾矢言對較貧困地區推動「區二○三○」（Quartiers 2030）計畫，但迄今進展緩慢。

叢生的社會問題不能合理化恣意的暴力行為，部分年輕人因奈爾之死而義憤地在街頭與警方打鬥。然而，有些則不過是享受隨之而來的快感刺激，甚至更喜歡分享其暴行至社群媒體。暴動持續愈久，法國政府就愈難不採取更強硬的手段。若動亂蔓延，恐使極右派勢力漁翁得利。