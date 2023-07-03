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反對李家超參加APEC 人權團體籲拜登表態

德國之聲／ 德國之聲

亞太經濟合作組織（APEC）峰會今年11月將於美國舊金山登場，超過50個港人相關團體上週五（6月30日）聯合致信美國總統拜登，要求他明確表示不會允許香港特首李家超入境美國、參加APEC峰會。

「任何情況下，李家超這個遭受制裁的人權侵犯者，都不該被允許踏上美國國土。」公開信上寫道，若美國解除或豁免對李家超的制裁，將破壞外界對美國的信心，質疑美國對香港自由與人權的承諾。

2020年《國安法》在香港實施之後，美國財政部以「損害香港自治、限制港人言論與集會自由」為由，對11人祭出制裁，其中包含當時的香港特首林鄭月娥，以及時任保安局長的李家超；後者被指「威逼、逮捕、居留、關押港人」，且參與研擬與實施《國安法》。

港人團體的公開信上稱李家超是打擊香港自由的關鍵人物，直指他濫用警力鎮壓2019年的民主運動、濫捕超過1萬名港人，且自他2022年成為特首以來，「系統性的打壓仍在持續」，因此若暫時甚至永久解除對他的制裁，「將設下令人憂慮的先例」。

信上還指出，在過去的APEC峰會，並不是所有領袖都有參與，例如台灣總統便沒有受邀；而在中國政府將與會的狀況下，由中國統治的香港更沒有理由參加。

美國兩黨議員皆反對

據路透社今年6月初報導，美國共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio）、民主黨參議員默克利（Jeff Merkley）等人亦曾致函美國國務院，形容邀請李家超之舉，對被中國政府迫害的人而言是一種「侮辱」。

此前，美國副國務卿謝爾曼（Wendy Sherman）曾於2月在回覆國會的信件中透露，國務院有意邀請李家超參加APEC。6月13日，美國國務院稱2月的說法是「錯誤版本」，並改口表示尚未決定是否邀請李家超。

對此，李家超回應，APEC不屬於任何一個國家和經濟體，而香港身為成員，會按照APEC的規則及常規出席會議。中國外交部發言人汪文斌則稱，「東道主有責任確保各成員代表順利參會」，「相信美方會履行承諾，確保包括中國香港在內的APEC所有成員代表順利參會」。

（綜合報導）

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