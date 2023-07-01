「希望梅根裸體遊街示眾」！英名嘴被認定性別歧視 文章遭撤下

英國知名電視節目主持人克拉克森（Jeremy Clarkson）去年替媒體撰寫專欄文章說，希望哈利王子的妻子梅根有天被拉去裸體遊街。英國媒體監管機關今天表示，此文構成性別歧視。

路透社報導，英國獨立媒體標準組織（IndependentPress Standards Organisation）裁定，這篇於2022年12月刊登在太陽報（The Sun）的文章，對梅根（Meghan）的性別帶有貶抑和偏見的指涉，違反了「編輯守則」。

克拉克森在文中寫道，他「打從細胞」討厭梅根，夢想有一天「她赤身裸體被拉到英國每一座小鎮遊街示眾，群眾高喊『可恥』，並朝她潑糞」。

這篇文章隨即引發大眾、政界、克拉克森的雇主甚至他女兒同聲譴責，太陽報也撤下文章。

這篇文章後來成了英國獨立媒體標準組織收到最多投訴指責的目標，共有2萬5000條。

克拉克森和太陽報相繼道歉，但獨立媒體標準組織仍根據兩個女權運動組織的投訴展開調查，分別是福西特協會（Fawcett Society）和女性參與文學、發展暨賦權基金會（WILDE Foundation）。

獨立媒體標準組織指示太陽報在刊登專欄的同一版面公布調查結果摘要，還要在報紙頭版和官方網站上清楚標示。

組織主席佛克斯（Edward Faulks）說：「我們認為，專欄作者在這篇文章中描繪的畫面對公爵夫人有羞辱和侮辱意味。」

這個組織並未支持其他投訴理由，例如文章不精確、對梅根構成騷擾、基於種族針對她提出歧視性指涉等。

英國小報經常嘲諷哈利王子（Prince Harry）與梅根，尤其是在他們2020年卸下王室職務並移居美國加州之後。

哈利正在控告鏡報報業集團（Mirror GroupNewspapers）至少從2011年就竊聽手機以非法蒐集資訊。這個旗下擁有每日鏡報（Daily Mirror）、週日鏡報（Sunday Mirror）和週日人民報（Sunday People）的集團則聲稱沒有證據顯示哈利的手機被竊聽。