希臘大選 執政黨勝算高

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電

希臘25日舉行一個多月來的第二次國會大選，前總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）率領的中間偏右執政黨「新民主黨」最有可能勝出，關鍵將是能否贏得國會過半席次、獨自籌組政府，為希臘帶來穩定政局。

希臘5月21日的國會選舉開票結果顯示，新民主黨獲得40.8%選票，遠高於在野黨「激進左派聯盟」的20.7%，差距是1974年最大，但因各黨派領袖都不願合作，無法籌組聯合政府。

如果新民主黨這次仍無法取得單獨組閣條件的過半席次，希臘可能在約一個月後舉行第三次改選。因此最關鍵的問題將為是否會有更多選民出門投票，否則將重演上月的結果。米佐塔基斯投票後受訪說：「我希望這次投票率能比5月21日的大選更高。」

若新民主黨想組建一黨政府，基本上須再度獲得上次大選的得票率。根據希臘規定，贏得最多選票的政黨可多拿到50席，藉此確保內閣能順利產生，意味新民主黨在300席中拿到151席，就能單獨組閣，即使其他政黨跨過進入國會所需的3%得票門檻。在上次大選後，希臘股債市齊漲，因投資人預期新民主黨勝出，將為籌組穩定的政府鋪路，有助推動既有的改革和財政政策。

希臘 民主黨 大選

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