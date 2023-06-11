飛機墜雨林 4童困40天奇蹟獲救

哥倫比亞國防部九日表示，在五月一日一起小飛機墜毀亞馬遜雨林空難中失蹤的四名孩童，歷經四十天竟奇蹟般倖存！九日被搜救人員尋獲。哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）說，四名孩童靠自己，成功全體生還，此一案例將載入史冊。

裴卓九日晚間在「推特」貼出四人在叢林中接受醫療的照片，並推文寫道「舉國歡騰！」四人已被送到哥倫比亞首都波哥大，由救護車載往醫院接受進一步醫療。

四個孩子的年齡分別為十三、九、四及一歲，是兄弟姊妹關係。他（她）們的母親與兩名駕駛員在墜機時罹難，四人卻倖存下來，在亞馬遜叢林裡堅持四十天。官員雖並未提及是在距離墜機地點多遠處尋獲四人，但搜救隊此前表示，在該地點半徑四點五公里內搜尋。

搜救任務的代號已改為「奇蹟行動」。哥倫比亞國防部長葛梅茲說，近四十天來共投入搜救犬、一一二名特戰官兵、九十二名原住民，搜救路線達七一四公里，孩子們正接受野戰醫護。

該輕型飛機由美國「賽斯納」公司製造，是賽斯納二○六型，其駕駛員五月一日曾以無線電求救，但飛機隨後從塔台雷達螢幕消失。搜救人員當時在墜機地點找到三具成人遺體。搜救人員五月十七日曾找到一個臨時搭建的遮雨棚，顯然是倖存孩童所搭，發現有剪刀、髮帶和小腳印。

根據哥倫比亞社福當局，這些孩子「仍活著而且健康狀況不錯」，但暫時還無法聯絡上。哥倫比亞軍方說，主因是地形惡劣與天候不佳。英國廣播公司（ＢＢＣ）十日報導，四名孩童為維托托族（Huitoto）原住民，族人曾傳授辨識水果和在叢林生活的技巧，提高其存活的機率。