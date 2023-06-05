前進黨領袖皮塔：一旦聯盟成為新一屆政府 泰國百天內同婚合法化
泰國首相熱門人選皮塔承諾，一旦聯盟組建新政府，將把同性婚姻和性別認同合法化。皮塔昨天（4日）現身曼谷同志驕傲大遊行，展現力挺態度。
他向泰國公共電視台表示，婚姻平權法案已經在國會耽擱已久，一旦前進黨和其他七個政黨所組成的聯盟成為新一屆政府，上台後的一百天內，將推動同性伴侶婚姻法案合法化。
「今天我們聚集在一起，就是要告訴全世界，愛會戰勝一切；泰國把多元化視作一股力量。」
此外，新傳媒英文新聞網CNA也引述皮塔的話語：「屆時政府成立，我們將支援婚姻平權、性別認同和其他方面，包括福利。」
曼谷市長透露，今年出席驕傲大遊行的人數超過5萬，比去年多出超過一倍。
文章授權轉載自「8視界新聞網」
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