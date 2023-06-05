香會場邊 24個情報機構高官密會

路透四日引述五名消息人士獨家報導，全球廿四個主要情報機構的高官，在新加坡香格里拉對話（香會）安全論壇場邊另行召開祕密會議。

此密會由新加坡政府主辦，和香會在不同會場低調舉行，已行之有年。但過去未曾見諸媒體。美方與會代表為美國國家情報總監海恩斯；美國與中國大陸近年雖關係緊張，但北京亦派代表與會。此外還包括印度的海外情蒐機構調查分析局首長戈爾（Samant Goel）。

一名知情人士指稱，這場會議在國際的非正式議程上，是一次重要活動；鑑於有廣泛的國家參與，這並非涉及諜報技術的活動，而是藉此促進更深入了解各國的意圖和底線。該人士補充說，情報機構間有個不成文規定，他們能夠商討在正式場合或公開外交（活動）中，難以啟齒的話題。在情勢緊張時，這是一個極為重要的元素，前述的新加坡密會，也有助增進這個元素的發揮。