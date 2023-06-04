德國防長會李尚福…稱2024將向印太派船、呼籲陸停招德國飛行員

德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）在新加坡安全會議香格裡拉對話（Shangri-La Dialogue）上，呼籲歐洲與亞洲加強合作。「當受到挑戰時，我們必須捍衛我們以規則為基礎的國際秩序」，佩斯托瑞斯周日在發言中表示。他強調歐洲與亞洲國家的相互依賴，稱俄羅斯在烏克蘭的侵略戰爭也對亞洲產生影響。

佩斯托瑞斯說，俄羅斯「對烏克蘭主權毫無顧忌的侵犯」使得以規則為基礎的國際秩序深受壓力。對國際法的無視「威脅到世界秩序的整體」。這位德國國防部長警告說：「如果俄羅斯贏了，那麼對全世界修正主義勢力發出的信號就是，侵略、在未受挑釁的情況下就動用軍事武力是可以接受的，並且能夠獲得成功」。

與此同時，鑑於印太地區的意義不斷增加，該地區緊張情勢的加劇甚至是武裝沖突對歐洲和德國也不會毫無後果。佩斯托瑞斯說：「因此，德國感到有責任，為印太地區的和平與安全作出貢獻」。德國希望未來幾年來加強相關的努力。

佩斯托瑞斯說：「我們所有人共同面對的全球挑戰是多種多樣的。沒有人能獨自成功，如果我們相互敵對，那麼肯定無法取得成功」。佩斯托瑞斯補充說，當利益與立場不同，「分歧可能演變為嚴重的對抗時，交流與合作會更為重要」。

這是較長時間以來，德國國防部長首次參加這一亞太安全會議。佩斯托瑞斯周六在香格裡拉對話之際與中國國防部長李尚福舉行了會晤。

德國2024年將向印太再派兩艘艦只

周日，佩斯托瑞斯還表示，2024年，德國將向印太地區派遣兩艘戰艦。路透社報導說，據德國國防部發布的一份發言稿，佩斯托瑞斯表示，2021年德國政府向印太派出一艘護衛艦。2024年，德國將派出一艘護衛艦和一艘供給船只前往該地區。他補充說，派遣行動並不針對任何國家。「正相反：此舉旨在保護以規則為基礎的國際秩序，我們都簽署了，也都從中受益，--無論是在地中海，孟加拉灣，還是南中國海」。2021年，一艘德國戰艦航入南中國海，為近20年的首次。

呼籲中國停止招募德國退役飛行員

周六，這位社民黨籍的德國國防部長在與李尚福會晤後，呼籲中國停止招募德國聯邦軍退役飛行員為中國戰鬥機飛行員提供培訓。據法新社報導，佩斯托瑞斯表示，李尚福未與否認，但從其視角淡化了這一事件的重要性。佩斯托瑞斯與李尚福進行了一個多小時的會談，雙方就各自立場作出了「清晰表述」。就中國與台灣的緊張局勢，佩斯托瑞斯說：「目前來看，形勢激化不符合任何一方的利益」。他表示，與北京保持對話至關重要。

（法新社、路透社）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】