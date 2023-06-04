印度火車相撞 倖存者：滿地斷手斷腳

印度東部奧里薩邦巴拉索爾二日傍晚發生三列火車連環撞事故，造成至少二百九十人死、一千人受傷，ＢＢＣ稱，這是本世紀死傷最嚴重的鐵路事故。當局初步研判，號誌故障可能為肇事主因。

印度總理莫迪事發後搭機抵達現場並到醫院慰問傷者，要求徹底調查事故原因，找出所有可能的生還者，並嚴懲該為事故負責的人員。他也宣布提撥廿萬盧比（約台幣七萬四千元）補償金給罹難者家屬，傷者則是五萬盧比（約台幣一萬八千元）。

印度救難隊員三日在東部奧里薩邦巴拉索爾附近火車出軌事故現場的殘破車廂集合，進行搜救。（法新社）

罹難者數量可能攀升，據信許多人仍困在火車殘骸中。奧里薩邦消防部門官員薩蘭基告訴新德里電視台，他專注於救出受困乘客，救援在三日中午告一段落。

這場重大悲劇發生在當地時間晚間六時五十分至七時十分間。印度新德里電視台報導，從東北部西孟加拉邦豪拉南下往清奈「科羅曼德特快車」撞上停靠在鄰接軌道上的鐵路貨車後，部分車廂脫軌，落到對向主要軌道上，隨後遭從南部邦加羅爾北上開往豪拉的「豪拉特快車」撞上。當時大多數乘客在睡覺。

印度3火車連環撞 死傷慘重 製表／羅方妤、高詣軒 倖存者回憶，事故發生時，有十多人倒在他身上，他被壓在最下方：「我的手、脖子後面都受傷了，當我從火車逃出來時，看到有人失去了手，有人沒了腿，還有人的臉都扭曲了。」

部分鐵路專家推測，「科羅曼德特快車」可能在「迴車線」（loop line）直接撞上貨車。影片顯示特快車的發動機壓在貨車頂上，顯示是直接撞上。

印度鐵路部門已下令調查潛在營運問題。多數印度鐵路事故被歸因於操作失誤和設備老舊。

印度每天有超過一千二百萬人搭乘火車，但每年都有數百起事故。二○一二年一個受命檢討鐵路網的委員會提及，「安全性不良導致形勢嚴峻，主要問題出在基礎設施和資源嚴重不足」。

他們建議採取升級鐵軌、修補橋梁、減少平交道以及汰換老舊車廂改用較能保障乘客安全的新車廂等緊急措施，儘管印度政府有斥巨資翻新車廂和鐵軌。但因印度鐵路系統的缺失是長年忽視所累積，問題仍存在。