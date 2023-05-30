日美系外資：AI熱不會顯著提升台積電營收和產能利用率

SMBC日興證券和摩根士丹利認為，人工智慧（AI）掀起產業對輝達（Nvidia）晶片的需求，但短期未必會台積電（2330）業績帶來顯著提升。

SMBC日興證券認為，從輝達業績報告來看，AI相關的伺服器需求在普遍疲軟的半導體市場是一個亮點，但現實未必趕得上市場的期待。

由花屋武領銜的分析師團隊與南韓和台灣兩地的業者和研究機構討論過後，發布報告說：「輝達目前的實力似乎並沒有對顯著強化台積電的產能利用率。」

SMBC日興證券分析師團隊認為，晶圓製造業的產能利用率可能正觸底回升，「但不會呈V型反轉」。

報告中說：「消費品和一般伺服器的半導體需求整體來仍然疲軟」，產品仍持續降價並調整庫存。

摩根士丹利也認為，台積電營收不會因AI帶來更大提升，因為若輝達挹注甚豐，台積電4月法說會預測今年業績展望時便該納入輝達的利多。

Charlie Chan在內分析師發布報告說：「我們認為2023年將是台積電營收成長緩慢的一年，由於半導體仍在調整庫存，預料美元計算的營收會輕微衰減。」

摩根士丹利推測，輝達今年將占台積電營收約6％，其中只有四分之一來自AI用的GPU。

不過，摩根士丹利認為，如果強勁的AI需求持續不退，台積電明年營收有可能上揚。

摩根士丹利對台積電保持「買進」評級，並將其目標價維持在680元。