土耳其大選 地緣政治贏了

土耳其28日舉行總統大選第二輪投票，現任總統厄多安以超過52%得票率，擊敗主要對手基里達歐魯的47.8%。土耳其選舉委員會證實厄多安當選連任，已掌權20多年的厄多安可繼續執政到2028年。高通膨、貨幣重貶等經濟壓力與強震災後重建等問題都沒擊倒他，但這些挑戰今後五年仍將如影隨形。

厄多安在總統府外對支持群眾表示，「今天唯一的贏家是土耳其」，並承諾在建國百年之際繼續努力，以迎接土耳其第二個百年、即「土耳其世紀」的來臨。

俄羅斯和烏克蘭雙雙致電恭喜厄多安；美國總統拜登也期待「（土耳其）身為北約（NATO）成員國繼續在雙邊問題上努力，共同因應全球挑戰。」

選前幾個月發生的種種困難，包括高通膨、死傷慘重的大地震，以及生病而不得不暫停競選活動，都沒能扳倒厄多安，顯然說明經濟政績差無妨，掌握地緣政治鞏固形象更要緊。

厄多安此次獲得保守派選民支持，就在於他除了提升伊斯蘭信仰在土耳其國內的形象，還大幅提高國家在國際政治舞台的影響力。但今年的選舉無疑是厄多安執政以來最艱難的考驗。他奉行的戰略是不惜代價以實現經濟成長，儘管通膨很高，仍施壓央行降息。過去五年，土耳其里拉兌美元貶值近80%，導致通膨飆漲，民眾生活成本飆升。

大選結果出爐後，土耳其里拉29日跌破20里拉關卡，繼續改寫歷史新低，盤中一度重貶近0.7%，報20.1072里拉兌1美元，繼續改寫新低。土耳其股市則大漲逾3%。

現年69歲的厄多安是渡輪船長之子，成長於伊斯坦堡的貧窮區，原本的夢想是進入職業足球隊踢球，但後來踏入政壇，2003年出任總理，首度當權，2014年成為總統，隨後在2017年以微小優勢，贏得廢除議會治理制的公投，將總統職位從原本儀式性角色，躍居掌實權的政治核心，並在2018年重新當選，這次連任成功將執政至2028年。

安卡拉研究機構TEPAV的政治分析家科魯說：「這次選舉證明，只要土耳其的地緣政治地位獲得鞏固，生活水準如何並不重要。」