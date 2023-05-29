義大利總理：退出一帶一路仍能與中國友好

在義大利正考慮放棄參與中國「一帶一路」倡議之際，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）週日（5月27日）受訪時表示，義大利即使退出該協議，仍可能與中國建立良好關係。

義大利2019年與中國簽署了「一帶一路」協議，當時即引起美國和歐盟的反彈。該協議將於2024年3月到期，若簽約雙方未提前3個月提出異議，將自動續簽5年。

梅洛尼27日接受義大利媒體《信使報》（Il Messaggero）採訪時稱，該國政府正在進行「非常細緻、涉及許多利益」的評估，因此現在預測是否將續約仍為時過早。

梅洛尼指，義大利雖是七國集團（G7）中唯一簽署「一帶一路」備忘錄的富裕民主國家，但它並非與中國經貿聯繫最緊密的西方國家。她說，這顯示義大利有可能在重要領域與北京建立良好關係，但不見得需要被納入整體的戰略計劃。

美國政治網媒《政客》（Politico）稱，這是梅洛尼迄今就該項目發表過最強烈的言論。

去年9月贏得大選、登上總理大位前，梅洛尼曾向路透社明確表示，她不贊成義大利2019年簽約一舉，並稱她無意支持中國向義大利或歐洲擴張。彭博社4月亦曾報導，梅洛尼曾計劃在G7的廣島峰會上宣1布義大利對「一帶一路」的立場，但該國聯合政府內部仍存在意見分歧。

本月稍早，七國集團（G7）領導人廣島強調須對中國「去風險」，一週後，梅洛尼便出此言論，引發外界關注義大利的未來動向。

義大利的「中國夢」破滅？

2019年，時任義大利總理孔特（Giuseppe Conte）簽署了「一帶一路」協議 ，希望中國能為義大利提振低迷的經濟。

但時至今日，義大利在該協議中提出的幾項交通基礎設施項目幾無進展。各國多項統計數據也顯示，中國挹注於義大利各項投資額，在簽署協議後一年內大幅下降，那不勒斯東方大學副教授法德拉（Enrico Fardella）批評，義大利簽署「一帶一路」協議後，沒能取得任何經濟回饋，不願與中國簽約的歐洲國家反而獲得了更優渥的利益。

面對義大利的質疑，中國外交部本月10日回應稱，兩國自簽署該倡議以來，已在在經貿、工業製造、清潔能源等領域，取得「豐碩成果」，雙方應進一步挖掘「一帶一路」的合作潛力，並加強各領域互利合作。

然而，《金融時報》11日報導，義大利活力黨（Italia Viva）成員兼國會參議員博爾吉（Enrico Borghi）表示，過去5年間，義大利人對此協議的風險意識大幅升高，幾乎所有政黨都「放棄了中國可以解決義大利（經濟）問題的想法」。

路透社本月稍早報導，一位義大利高階政府官員表示該國極不可能續簽協議；義大利前駐北約大使斯特凡尼尼（Stefano Stefanini）亦曾表示，在美中關係緊張之際，義大利不可能以美國盟友的身份，持續參與「一帶一路」的合作，必須嘗試與中國談判出不具破壞性的退場方式。

彭博社4月也曾引述匿名知情人士說法，稱義大利有意放棄中國的「一帶一路」倡議，改與台灣加強半導體生產和出口上的合作。

中國影響力深入義大利企業？

路透社25日報導，義大利正在審查該國輪胎製造商「倍耐力」（Pirelli）的股東更新案，考量是否允許中國的「中化集團」（Sinochem）作為「倍耐力」的最大投資者，向該公司指派更多股東。報導指出，此事的走向，或成為預測義大利右翼政府對中國態度的風向標。

路透社指出，倍耐力本月稍早生效的新股東協議，將讓擁有該公司37%股份的中化集團決定倍耐力15名董事會成員中的9名；而倍耐力現任執行長普洛維拉（Marco Tronchetti Provera）旗下的義大利控股公司Camfin將留下3名成員，此前，Camfin可以決定的董事會名額，是4名成員。這項新協議將持續3年。

知情人士告訴路透社，如果3年內，中化與Camfin的協議沒有更動，中化將可以在倍耐力董事會中，增加更多具中國背景的成員，可能影響該公司未來的執行長的任命。

中化集團在倍耐力董事會的投票權目前已被凍結，等待義大利政府進行評估。消息人士稱，羅馬預計將在6月底前做出決定。

報導指，義大利等西方國家政府越來越擔心中國不斷增長的影響力。

（綜合報導）

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