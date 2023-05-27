歧視中文旅客？新加坡南航櫃台被控諷陸旅客「是狗」

國泰航空日前爆出空服員涉歧視非英語乘客事件，後來國泰航空四度道歉並開除三名空服員，不料根據《澎湃新聞》等陸、港媒消息，有一名中國大陸旅客宣稱23日欲自新加坡乘坐班機飛往重慶時，想用中文與南航櫃台人員溝通時先是遭冷漠對待，後還被辱罵「是狗」。

報導指出，一名袁姓男子宣稱他當時要從新加坡樟宜機場，搭乘前往重慶的CZ546次航班，但在向南航櫃台諮詢將座位換到安全通道的事宜時，經告知需要額外費用。袁先生稱先前從未遇過需要付費的情況，而他詢問櫃台人員是否能以中文應答時，櫃台人員雖然內部溝通使用中文，卻向他表示不懂中文。

報導引述袁姓男子指稱，櫃台人員先是冷漠回應「沒看到我們在忙嗎」，後來另名人員更向他說：「你要做一條狗的話，我就可以當你是一條狗」，雙方引發口角爭執，袁男並指控對方用到中、粵、英等三種語言辱罵。

上述袁男的宣稱目前尚未查得可靠訊息證實。有關事件真實的詳細經過為何，據港媒《香港01》指出，南航已證實在25日收到「袁先生」的投訴，表示事件正調查當中，預估27日會有結論，另外也已經聯絡境外辦事處調查本起事件。