美中對話繼續 白宮：致力安排布林肯重新訪華

今年2月初，因為「氣球事件」，美國、大陸雙方各說各話，當時直接導致美國國務卿布林肯延後了訪陸行程。對此，美國白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）於當地時間23日在記者會上談及中美商務部長會晤時表示，美中對話肯定將繼續，美國致力於在「適當」時機重新安排國務卿布林肯等高官訪華。

綜合俄羅斯衛星通訊社與美國白宮實錄，23日白宮記者會上有記者針對美中商務部長將於本週會晤的計劃提問，關於美國政府對此次會晤的目標是什麼，以及此次會晤是不是能被視為美中關係升溫的訊號？

白宮發言人尚皮耶先是回答，不會提前談論會晤相關內容。然而隨後就提及「我認為這將是一次非常重要的對話」。她還指出，關於涉及其他官員的相關會談和訪問，「我們已明確表示，在『適當』的時候，我們肯定會再次安排國務卿布林肯訪問中國（大陸），我們已談到安排商務部長和財政部長訪問中國（大陸）的事宜」。

尚皮耶再稱，「當時機成熟，當我們覺得時機合適時，這些對話當然會繼續」，會重新安排可能的訪問，不過，美國肯定不會提前發布議程上的內容或這些會談的結果。

今年2月初，美國在大西洋上空擊落一顆飄越加拿大和美國的大陸高空氣球，引發「氣球事件」；雙方各說各話，華府稱這是大陸軍方的間諜氣球，北京則稱這是用於科研的民用無人飛艇。由於此，布林肯延後了當時的訪陸行程。