中國加強與中亞合作 專家：各取所需

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導
中國需要中亞提供的能源以便發展其國內經濟。(Photo by tefl Search on Flickr used under Creative Commons license)
中國需要中亞提供的能源以便發展其國內經濟。(Photo by tefl Search on Flickr used under Creative Commons license)

中國與中亞關係日益升溫。本週中國將首度舉辦中亞高峰會，專家預期，這次會議與會六國將簽署合作協議，而中國也希望藉由彼此合作，除了能增加雙邊貿易，也能達到區域穩定的目的。

30年來首度高層會議

據《印度快報》報導，中國本週將在西安舉行中國及中亞高峰會，與會成員包括哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼與烏茲別克等國領導人。這是中國與中亞國家建交30多年來，中國國家主席習近平首度與各國領導人進行高層會面。預計2天會議結束後，雙方將簽署重要政治文件。

大西洋理事會研究人員邱芷恩指出，「這次高峰會是試驗多年的新形式，確實可提升中國與中亞互動的地位。」身為全球第二大能源消耗國，中國已投入數十億美元資金在中亞，希望更方便取得當地的天然氣資源，取道中亞連接歐洲與中國的鐵路，也是一帶一路的重要部分。

中亞是中繼站

對此，美國阿克蘇斯中亞事務協會執行長布拉德利表示，「由於俄羅斯遭制裁，讓中亞在國際事務上的地位更加重要。在一帶一路之下，當地也被視為中國與歐洲貿易往來的中繼站。」中國商務部數據顯示，截至今年3月底止，中國直接投資中亞金額已超過150億美元。

新加坡拉惹勒南國際研究學院研究人員拉斐爾潘圖奇指出，「疫情之前，中國正成為所有中亞國家最大的貿易夥伴，雖然疫情期間金額稍為下滑，但未來幾年將重回最大貿易夥伴之列。」他表示，由於中亞多國與新疆自治區接壤，新疆的發展與這裡同樣息息相關。

中國期望取得穩定能源

據《南華早報》報導，中亞擁有豐富的石油、天然氣和煤炭儲量，尤其是哈薩克、烏茲別克和土庫曼。世界銀行指出，塔吉克和吉爾吉斯擁有龐大未開發水力發電潛力。蘭州大學教授朱永彪表示，「中國相較其他強權，是個穩定可靠的能源夥伴。對中亞來說，中國是重要市場，能源合作對中亞整體發展來說意義重大。」

美國哥倫比亞大學研究人員艾瑞卡丹斯表示，去年中亞供應中國天然氣進口三分之二以上，其中大部分來自土庫曼，而當地的天然氣儲量世界第四，僅次於卡達、伊朗與俄羅斯。她也指出，中國從中亞進口的天然氣也是從俄羅斯進口的2.5倍。

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