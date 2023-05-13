棉花糖掉了撿起來吃！夏洛特公主也懂「三秒定律」 可愛畫面大圈粉

棉花糖掉了趕快撿起來吃，英國夏洛特小公主遵循「三秒定律」，嘴饞的可愛行為又讓她再度圈粉無數。

《8視界新聞網》根據《鏡報》報導，英國威廉王子和凱特王妃本月8日帶著三名子女喬治王子、夏洛特公主和路易王子出席童子軍基地的慈善活動。

貴為小王子和小公主的他們也無法掩飾對甜食的熱愛，平時最搞怪的路易王子看見工作人員遞過來的烤棉花糖之後，馬上接過來吃，十分可愛。

這也是皇室最小的成員路易王子首次參與皇家慈善活動，恰巧落在祖父英國國王查理三世（又譯查爾斯三世）和王后卡米拉的加冕禮的三天之後。

儘管路易王子依舊搶鏡，但姐姐夏洛特的無意之舉也圈粉無數。

當時站在路易王子身後的夏洛特公主不小心弄掉了手中的棉花糖，可是她沒有浪費，不拘小節地彎腰撿起掉在草地上的棉花糖繼續吃，嘴饞的模樣再度圈粉。

網民表示，「夏洛特公主撿起掉在地上的食物，然後吃掉。跟我一樣！」也有人說「即使皇室成員也會遵守『三秒定律』，這令人耳目一新」。

“Wala pang 3 seconds!”— Princess Charlotte 😌 pic.twitter.com/UpEDyCxEKj — Nikki Verder (@welverder) 2023年5月8日

夏洛特小公主可愛的模樣，擄獲了一票粉絲們的心。法新社

文章授權轉載自「8視界新聞網」