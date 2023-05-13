美中會談10小時 涉台議題無交集

白宮國家安全顧問蘇利文與中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅無預警在維也納接連兩天會談，大約談了八到十小時，話題觸及美中關係、全球與區域安全議題、俄烏戰爭和兩岸議題；蘇利文重申，美國依然致力於基於台灣關係法、美中三公報和六項保證的一中政策，美國反對任何一方片面改變現狀，無論是中方或台灣，美國不支持台灣獨立，並期望透過和平方式解決兩岸分歧。王毅強調台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是第一條不可逾越的紅線。

這是美中自今年二月氣球事件以來，華府與北京外交最高層級的對話。美國國防部長奧斯丁十日也表示，再次聯繫大陸防長李尚福，提議雙方會談。

拜登政府資深官員表示，美中雙邊意識到氣球的「不幸事件」導致美中交流略微停滯，美國捍衛主權完整的立場不變，但希望能「向前看」，這種類似中方氣球飛越美國上空，侵犯美國主權的事情不能再發生之外，也希望處理其他正在發生的議題，以及雙邊關係現存的緊張狀態。中方則指責美方在氣球事件中過度反應、濫用武力，其中的教訓必須汲取。

中方火藥味明顯較輕

美方官員說，雙方深入討論了美國如何有效地管理兩岸關係，也承認雙邊對於涉台議題的想法南轅北轍。

去年六月，時任中央外辦主任楊潔篪與蘇利文在盧森堡會晤時，楊潔篪就台灣問題向蘇利文表明，美方一系列「錯誤言行」，「不要有任何誤判和幻想」，「如美方執意打台灣牌，在錯誤道路上愈走愈遠，必將局勢引向危險境地。」中方這次會晤新聞稿只表示「王毅就台灣問題全面闡述了中方嚴正立場」，火藥味明顯較輕。

布林肯訪陸仍未安排

雙方新聞稿均形容會談「坦誠、深入、建設性」。中方主張推動中美關係「排除障礙、止跌回穩」，但美方說的仍是保持溝通、管理「競爭」，反映雙方就兩國關係基本的分歧有改變或收窄。

儘管蘇利文和王毅舉行會晤，北京仍未重新安排美國國務卿布林肯訪陸事宜。布林肯二月因疑似中國偵察氣球闖入美國領空取消訪陸。蘇利文和王毅沒討論布林肯訪問具體日期，但預計會有後續討論。

歐巴馬時代擔任美國國務院亞太助卿的亞洲協會政策研究所副主席羅素分析，駐中大使伯恩斯和蘇利文分別與秦剛及王毅會談，不代表著美中關係一定會好轉，也不表示布林肯可以立即訪問中國，或者拜習通話會很快發生。

會談仍傳遞嚴厲訊息

羅素表示，美中官員在這場會談中還是傳遞了一些嚴厲且憤怒的訊息，在台灣、科技禁令、俄烏、軍事衝突風險和偵察氣球等議題上，向對方傳遞了抱怨和警告。蘇利文和王毅都不會在各自的優先議題上讓步，不過這些會談能創造可能性，讓他們找出穩定關係的共同點。