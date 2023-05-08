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中巴阿簽三方協定 別美聯中有隱憂

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
中國、巴基斯坦與阿富汗3國外長（左起）7日於巴基斯坦碰面，強化彼此合作關係。（Photo from @BBhuttoZardari via Twitter）
中國、巴基斯坦與阿富汗3國外長（左起）7日於巴基斯坦碰面，強化彼此合作關係。（Photo from @BBhuttoZardari via Twitter）

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

被美國制裁的阿富汗，可望獲得中國奧援！中國7日與巴基斯坦、阿富汗簽定三邊協議，要強化政治與經濟上的連結。自從美國2021年撤離阿富汗後，塔利班政權就積極與中國連絡，期盼透過中國減少美國制裁的影響，但中國雖需要當地豐富礦產，卻為了確保外交彈性，不會因此承認塔利班政府。

根據《半島電視台》報導，中國與巴基斯坦、阿富汗三方的外交部長7日在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德碰面，並簽定深化政治連結的協定，要求彼此尊重主權與領土完整性，若有紛爭需透過對等協商解決等。由於兩國境內都有武裝團體盤據，中國也希望與兩國加強合作，打擊恐怖組織。

中國透過「中巴經濟走廊（CPEC）」的合作機制已經在巴基斯坦投資數十億美元，包括建設公路、鐵路與港口等基礎建設，對於阿富汗能夠加入三國協定，中國也表示歡迎，並希望阿富汗加入中國的「一帶一路」，支持阿富汗加強與區域經濟的整合。

三國同盟仍有隱憂

美國2021年撤離阿富汗，由美國扶持的阿富汗甘尼政權被推翻後，塔利班再度於阿富汗掌權，但因為其對女性保守態度與恐怖組織性質，遭到西方國家凍結阿富汗海外國家資產達100億美元，因此塔利班便積極爭取與中國合作，而阿富汗豐富的銅礦與鋰礦也讓中國想要與阿富汗合作。

不過三國同盟也有隱憂，巴基斯坦境內也有塔利班分支，兩個團體雖互不隸屬但價值觀類似，且巴基斯坦的塔利班近日才與政府發生衝突，造成巴國軍方6人陣亡；而中國也希望能確保在阿富汗安全的投資環境，但塔利班政權並未能有效掌握阿富汗所有領土，各地仍有其他武裝團體盤據。

中國仍不承認塔利班

美國之音》也提到，目前全世界並沒有國家承認塔利班政權，因此中國雖與巴基斯坦與阿富汗簽定三方協定，但不會承認塔利班政權合法性，且中國對於打擊恐怖主義的一些要求也與西方社會相同，以顯示中國的外交彈性。

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