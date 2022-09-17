義大利豪雨釀至少10死50傷！市長：情況堪比海嘯

義大利中部馬爾凱大區（Marche）近日受到暴雨侵襲，引發猛烈洪水，當地市長形容洪水情況堪比海嘯，目前已知至少10人死亡、50人受傷，另有4人失蹤。

綜合外媒報導，該地區15日起遭逢連日暴雨，惡劣天氣嚴重重創中部沿海城市安科納（Ancona）及周邊村莊，豪雨在短短數小時內就降下超過400毫米雨量，相當於平時半年的降雨量。

連日大雨已淹沒街道和房屋，路邊還有不少車輛也被洪水沖走，許多民眾爬上屋頂或樹上等待救援。數百名消防員已前去營救受困災民，包括提供救生艇和援助等，目前一名8歲女孩和她母親仍下落不明。

芭芭拉市市長帕斯誇里尼（Riccardo Pasqualini）在小鎮被洪水摧殘後說，「這已經不是水彈可以形容，而是像海嘯。」