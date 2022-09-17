快訊

台東大地震造成高雄水管主幹線破裂 恐將大停水

聽新聞
test
0:00 / 0:00

義大利豪雨釀至少10死50傷！市長：情況堪比海嘯

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
義大利中部馬爾凱大區（Marche）近日受到暴雨侵襲，引發猛烈洪水，目前已知至少10人死亡、50人受傷。美聯社
義大利中部馬爾凱大區（Marche）近日受到暴雨侵襲，引發猛烈洪水，目前已知至少10人死亡、50人受傷。美聯社

義大利中部馬爾凱大區（Marche）近日受到暴雨侵襲，引發猛烈洪水，當地市長形容洪水情況堪比海嘯，目前已知至少10人死亡、50人受傷，另有4人失蹤。

綜合外媒報導，該地區15日起遭逢連日暴雨，惡劣天氣嚴重重創中部沿海城市安科納（Ancona）及周邊村莊，豪雨在短短數小時內就降下超過400毫米雨量，相當於平時半年的降雨量。

連日大雨已淹沒街道和房屋，路邊還有不少車輛也被洪水沖走，許多民眾爬上屋頂或樹上等待救援。數百名消防員已前去營救受困災民，包括提供救生艇和援助等，目前一名8歲女孩和她母親仍下落不明。

芭芭拉市市長帕斯誇里尼（Riccardo Pasqualini）在小鎮被洪水摧殘後說，「這已經不是水彈可以形容，而是像海嘯。」

義大利總理德拉吉在當地16日前往災區視察，同時宣布撥款500萬歐元，協助災民修建臨時房屋及災後重建。

義大利中部災情嚴重，大雨淹沒街道和房屋，路邊還有不少車輛也被洪水沖走。美聯社
義大利中部災情嚴重，大雨淹沒街道和房屋，路邊還有不少車輛也被洪水沖走。美聯社

洪水 義大利 暴雨

延伸閱讀

梅花颱風將登陸浙滬 上海機場繩索綁住115架飛機

暴雨中的「瑞草洞賢者」：南韓首都圈滅頂淹水

巴布亞紐幾內亞發生規模7.6地震 暫無海嘯威脅

只能喝洪水！巴基斯坦水災後「恐爆大規模瘧疾、霍亂」

相關新聞

俄烏衝突 中印都有異見

印度總理莫迪16日在上合峰會場邊與俄羅斯總統普亭會談時，毫不避諱提出批評。他當面告訴普亭：「今日不是一個戰爭的年代，我已...

哈薩克總統簽署法律 更改首都名稱、縮短總統任期

哈薩克總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）今天簽署一項限制總統任期並恢復首都舊稱的法律，這是他推翻...

南瑪都直撲日本…暴風大浪恐前所未見 氣象廳對鹿兒島發「特別警報」

今年第14號颱風「南瑪都」直撲日本，九州鹿兒島縣首當其衝。日本氣象廳17日晚間召開記者會，強調南瑪都威力驚人，可能會在鹿...

伊朗加入上合組織 中俄伊三方聯盟 為何讓人憂

上海合作組織9月16日在烏茲別克撒馬爾罕舉行成員國理事會，共同簽署伊朗加入成員國備忘錄，卡特總統時期的白宮國安顧問師布里辛斯基地緣政治名著「大棋局」裡擔憂的中俄伊聯盟，已正式成形。

上合組織並不團結？中俄試圖拉攏鄰國 欲改寫國際規則

俄烏戰爭爆發以來，同為上合組織成員國的中國、印度始終拒絕加入西方制裁俄羅斯的行列，並且增加了俄羅斯石油及天然氣的購買量，幫助莫斯科緩解西方制裁的影響。就在峰會期間，普亭還透露，他和習近平「討論了在當前條件下我們應該做什麼，以有效...

約旦首都古老街區樓房倒塌 14人死亡、1女嬰倖存

約旦首都安曼一棟4層樓房日前發生倒塌意外，救援人員今天從瓦礫堆下挖掘出最後一具罹難者遺體後，結束4天的搜救工作，死亡人數...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。