人孔蓋恐成殺人凶器？首爾豪雨路旁驚見男屍 專家籲發現這狀況最好快逃

南韓近日豪雨成災，在連日出現破紀錄雨量之後，不僅各地出現淹水狀況，也有多人死亡與失蹤的災情傳出。專家也呼籲大眾，碰到豪雨淹水時要儘速找地方躲避，否則若是繼續待在馬路上，恐釀嚴重的後果。

根據韓國媒體「韓民族日報日文版」報導，首爾瑞草區的一處排人孔蓋附近，傳出一對兄妹失蹤及一位男子死亡。當時路面的積水已經淹到膝蓋高度，而因為豪雨的關係，人孔蓋無法承受水壓噴出，不只可能砸中路人或車窗，排水孔本身也形成巨大的漩渦，足以吞噬附近的行人。

專家分析，人孔蓋在噴出之前，會發出像是發出空氣被抽走的聲音。如果發現人孔蓋在搖晃，一定要立刻逃離現場，絕不可在現場逗留圍觀。而在水壓的衝擊下，只要差不多輕型轎車從上頭壓過去，就可能造成人孔蓋噴發。

豪雨除了積水之外，人孔蓋附近也暗藏危機。圖擷取自 韓民族日報

報導指出，首爾市內上、下水道的人孔蓋多達62萬4318處。即使積水多到完全看不清路面，觀察水流的動向，也能一定程度判斷人孔蓋是不是已經噴離了。平時在積水已經深到看不清路面的狀況時，也要盡可能往建築物方向避難以策安全。