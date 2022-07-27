菲律賓爆規模7.1強震！深度僅10公里 連馬路都震裂

路透報導，菲律賓北部多洛雷斯地區附近在27日上午8時43分發生強烈地震，美國地質調查局（USGS）測得地震規模為7.1，地震深度為10公里，連首都馬尼拉都感受到明顯搖晃。

根據網友上傳的推特影片，不少民眾在地震時跑到戶外避難，甚至還有部分地區路面因地震爆裂凸起。

【中央社／27日電】

歐洲地中海地震中心（EMSC）表示，菲律賓呂宋島（Luzon）當地時間今天上午發生規模7.2強震；首都馬尼拉也感覺到建物搖晃。

美國海嘯警報系統（U.S. Tsunami Warning System）並未發布海嘯警報。

法新社報導，美國地質調查所（USGS）測得地震規模為7.1，馬尼拉居民也感覺到建物搖晃。

路透社也提到，菲律賓多洛雷斯市（Dolores）附近發生規模7.1強震，目擊者說，地震威力之強，遠在馬尼拉都能感受到。

美國地質調查所測得地震深度為10公里，震央位於多洛雷斯東南東方約11公里處。

圖／截自Twitter