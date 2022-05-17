麥當勞要走了俄人排隊搶購 不惜開車250公里

麥當勞16日宣布永久撤出俄國，俄國民眾17日在少數仍營業的麥當勞門市排隊，搶購可能是最後一個大麥克，有人不惜開車250公里前來。

32歲的艾莉娜在莫斯科列寧格勒斯基火車站門市排隊，這個火車站有列車往北開向聖彼得堡，她說：「現在麥當勞只在很少的地方營業，我想念麥當勞，每次去聖彼得堡時，我都會在這裡買個大麥克。」

21歲的艾拉也在這裡排隊，她說：「昨天我讀到麥當勞很快要關了，會用新名字開張，所以今天趕快衝來買我最愛的起士漢堡、奶昔和薯條，萬一換名字後品質變差怎麼辦？」

在俄國南部和西伯利亞，一些門市還在交易中，所以沒營業。俄國南部一名男子開車兩個半小時，才找到一家營業的。他接受線上訪問的內容4月21日在俄國搜尋引擎Yandex公布。他說：「我從薩馬拉市專程開車來，找到這家麥當勞，只有250公里。食物和漢堡還是很好吃。感謝這家門市相對來說算近了。」