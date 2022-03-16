下個月重新開放邊境！紐西蘭總理：準備好歡迎世界回歸

紐西蘭將於下個月開始向世界重新開放邊境，結束疫情期間如「堡壘」般的措施。

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）16日表示從4月12日晚間11:59開始，接種疫苗的澳洲人將被允許入境且無需在抵達時進行隔離，此外，5月1日午夜開始也將對來自美國、英國、日本、新加坡和德國等其他免簽證國家的遊客開放。

阿爾登在記者會上表示「我們準備好歡迎世界回歸，既然我們已經接種疫苗，並且預計將脫離Omicron高峰期，那現在可以安全開放」。

紐西蘭2年前關閉邊境只允許公民進入，以確保新冠病毒不被帶入當地社區，「紐西蘭堡壘」在傳染力更強的Omicron出現前很大程度成功阻止新冠病毒的傳播。目前邊境已經對紐西蘭人完全開放，他們可以從世界任何地方進入而無需隔離，至於旅客仍需提供出發前的陰性篩檢結果，並在抵達的第一周內進行2次快篩。

阿爾登表示「在即將到來的澳洲學校假期前及時重新開放將有助於在短期內刺激我們的經濟復甦，這是個好消息，我很自豪紐西蘭是一個能夠在這個時刻為遊客提供安全地點的國家」。