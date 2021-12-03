富士山周邊一夜三震 網友驚「日本要沉沒了？」氣象廳回應

日本山梨縣3日清晨2時起到6時37分連續發生3起地震，震央都位在「富士五湖」，地震最大為芮氏規模4.8，在推特引起網友討論，是否沉睡300多年的富士山要火山爆發了，還有人說立刻聯想到日本演員小栗旬主演的日劇「日本沉沒」。

對此，日本氣象廳表示，火山觀測沒有特別變化。

NHK、產經新聞等報導，三次地震分別發生在日本時間2時18分，震度4級；2時23分在發生震度3地震；今晨6時37分再發生芮氏規模4.8、震度5弱地震。山梨縣上次被觀測到震度5弱地震是2012年1月28日，芮氏規模5.4，震央同樣在富士五湖。

氣象廳今早記者會說明，對於地震震央靠近富士山，外界關切富士山的火山活動，地震海嘯監測課長束田進也表示，「火山觀測數據沒有特別的變化」。束田提醒，在地震強烈的地區，落石和滑坡的風險有可能增加，有必要密切關注未來的地震活動。未來一周，可能發生最大震度5弱的地震，特別是今後2、3天，容易發生較明顯地震。