快訊

北市中正區大樓暗夜惡火3送醫 釀1死1重傷

富士山周邊一夜三震 網友驚「日本要沉了？」氣象廳回應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

富士山周邊一夜三震 網友驚「日本要沉沒了？」氣象廳回應

聯合報 / 記者蔡佩芳／台北即時報導
日本山梨縣富士五湖一夜連三震，今晨最後一次芮氏規模達4.8。圖／取自日本氣象廳新聞發布
日本山梨縣富士五湖一夜連三震，今晨最後一次芮氏規模達4.8。圖／取自日本氣象廳新聞發布

日本山梨縣3日清晨2時起到6時37分連續發生3起地震，震央都位在「富士五湖」，地震最大為芮氏規模4.8，在推特引起網友討論，是否沉睡300多年的富士山要火山爆發了，還有人說立刻聯想到日本演員小栗旬主演的日劇「日本沉沒」。

對此，日本氣象廳表示，火山觀測沒有特別變化。

NHK、產經新聞等報導，三次地震分別發生在日本時間2時18分，震度4級；2時23分在發生震度3地震；今晨6時37分再發生芮氏規模4.8、震度5弱地震。山梨縣上次被觀測到震度5弱地震是2012年1月28日，芮氏規模5.4，震央同樣在富士五湖。

氣象廳今早記者會說明，對於地震震央靠近富士山，外界關切富士山的火山活動，地震海嘯監測課長束田進也表示，「火山觀測數據沒有特別的變化」。束田提醒，在地震強烈的地區，落石和滑坡的風險有可能增加，有必要密切關注未來的地震活動。未來一周，可能發生最大震度5弱的地震，特別是今後2、3天，容易發生較明顯地震。

富士五湖罕見的一晚連三震也在推特上引起討論，「是不是富士山要爆發了？」「日本要沉沒了嗎？」

日本山梨縣富士五湖一夜連三震，有網友聯想到日劇「日本沉沒」。圖／翻攝推特
日本山梨縣富士五湖一夜連三震，有網友聯想到日劇「日本沉沒」。圖／翻攝推特
有網友在推特分享今早從住家眺望的富士山，寫下「不用擔心、沒有噴火唷！」圖／取自推特
有網友在推特分享今早從住家眺望的富士山，寫下「不用擔心、沒有噴火唷！」圖／取自推特

地震 日本 富士山

延伸閱讀

日本暫停航班新訂位急喊卡 恐仍難滿足日人返國需求

觀音文化論壇7日登場 限額100名與日本講者互動

長榮、華航赴日機票又可以訂了！ 每班機不超過100人

宜蘭之光！青農劉凱涵勇奪日本米‧食味鑑定比賽特優獎

相關新聞

富士山周邊一夜三震 網友驚「日本要沉沒了？」氣象廳回應

日本山梨縣3日清晨2時起到6時37分連續發生3起地震，震央都位在「富士五湖」，地震最大為芮氏規模4.8，在推特引起網友討...

迄今最多！挪威「一場耶誕趴」恐釀60人確診Omicron

新冠變種病毒Omicron迅速在全球多國傳播，挪威官員2日表示，首都奧斯陸（Oslo）及周邊地區恐怕有至少50人染上Om...

【菜鳥陪審團2】司法素人看屍體照噩夢嘔吐提國賠 檢被迫變身「修圖達人」

因應國民法官制度2023年上路，台灣各地院緊鑼密鼓舉辦模擬法庭。已經有參與模擬審判的民眾，因為看到凶案的解剖照片，覺得過於血腥，表示以後不想當國民法官。日本也遇到這樣的情況，檢察官提示所謂「刺激性證據」變得棘手，可能影響審判結果。...

控白俄政權策劃移民危機 歐美擴大制裁

美國、加拿大及其歐洲盟國指控白俄羅斯基於政治理由挑起移民危機，今天加強施壓白俄羅斯強人總統魯卡申柯（Alexander ...

嗆對中強硬 德準外長搶話語權

德國三黨上月下旬宣布達成聯合政府協議，綠黨共同黨魁貝爾伯克將出任外長，三黨在協議中表示，未來將對中國大陸及俄羅斯採取較強...

英特爾：台灣不穩定 應先補助美廠

英特爾執行長基辛格一日在加州出席財星腦力激盪科技會議時表示，「台灣不是一個穩定的地方」，他認為台灣有地緣政治風險，呼籲美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。